Voici les quatre types d'amis toxiques qui pourraient se trouver dans ta gang

Dans un groupe d'amis, fort est à parier que les flammèches explosent lors de chauds débats. Mais au quotidien, comment savoir si nos amis sont finalement toxiques?

C’est évident: plusieurs types de personnalités composent notre gang et cette différence-là, on l’aime! Chaque personne amène sa touche personnelle, son énergie, sa vibration, quoi! La diversité au sein du groupe est JUSTEMENT ce qui rend ça beau.

As-tu déjà expérimenté un argument enflammé avec tes amis? Idées ou valeurs opposées, ça peut engendrer des moments électrisants.

Connaissance ou véritable amitié? Ces deux catégories de relation sont importantes à cerner pour mettre l'énergie aux bons endroits. Afin de se protéger d’amitiés malveillantes, il est important de se poser des questions clés pour éviter de se blesser.

Comment discerner une amitié toxique?

Les personnes toxiques sont souvent associées au terme manipulation. Manipuler son entourage pour arriver à des fins personnelles, diminuer les autres pour se remonter... Ça ne sonne pas très bien, hein? C’est justement pourquoi c’est toxique!

Les amitiés tissées serrées, quant à elles, sont remplies d’intelligence émotionnelle: on remarque qu’elles sont teintées de gentillesse, d’attentions envers l’autre et de compréhension. Avec ces personnes précieuses dans notre entourage, on sait que nos secrets seront bien gardés.

Il n’y a rien de plus frustrant que d’avoir fait confiance à une personne considérée comme amie, qui s’avère finalement tout le contraire de ce qu’on pouvait imaginer. Pour identifier une amitié toxique, la psychologue Erin Leonard décrit quatre types de personnes toxiques en amitié, qu'elle explique dans un article de Psychology Today.

Voici les quatre types de personnes toxiques en amitié

1. Le provocateur

Une nouvelle amitié arrive par surprise dans ta vie et tu connectes rapidement. Comme cette personne te fait sentir à l’aise, les confessions s’enchaînent par rapport à certaines choses qui te déplaisent chez d’autres amis. Un beau jour, sans préavis, elle va rapporter aux personnes en question tout ce que tu as pu dire d’eux. Un sentiment de trahison et d’anxiété s’installe, car elle a sûrement déformé ou présenté les propos hors contexte. On se remet la faute sur soi: on peut facilement avoir les personnes concernées à dos. Manipulatrice, cette personnalité toxique tire le plus de jus possible pour ensuite l’exposer, afin de s’avantager et de passer pour la bonne personne dans l’histoire.

2. Le double visage

Ces gens sont d’une gentillesse rare, à une seule condition: il faut qu’ils soient devant toi. Dans ton dos, il se passe une panoplie d’autres choses. Ils sont constamment en train de te rabaisser dans ses autres groupes d’amis. Il s'agit d'une amitié toxique, parce qu'ils trouvent du plaisir à ternir les réputations. Toujours en déni d’avoir parlé dans ton dos, ces personnes camouflent leurs commentaires méchants par de l’humour passif agressif. Les classiques faux compliments quoi!

3. Le héros

Ayant l’air confiantes aux premières vues, ces personnes sont plutôt dotées d’un égo (très) envahissant. Le héros, comme son nom l’indique, se croit supérieur à tous. Le truc pour t'apercevoir que tu côtoies ce type de personne? Erin Leonard affirme qu’elle «nous dévalorise et nous rejette immédiatement après avoir proposé une idée ou une perspective différente de la sienne». Ceci alimente le sentiment de rejet chez l’autre. En résumé, cette personne connaît tout et elle a raison sur tout...

4. La victime

Remplie d’excuses, la victime n’assume pas ses agissements et redirige l’attention vers ce qu’elle vit. Elle justifie, par exemple, le fait qu’elle arrive en retard à ta fête par une difficulté qu'elle vit, disant qu’il y a beaucoup de trafic et que le samedi n’était peut-être pas la meilleure journée pour souligner ton anniversaire. La psychologue mentionne: «ces gens manquent d’empathie, de sens des responsabilités et cherchent souvent à saboter quelqu’un dont ils sont jaloux».

À la lumière de ces quatre types d’amitiés toxiques, nous voilà plus en mesure de filtrer nos amitiés! C’est important de se sentir dans un environnement amical sûr, s'évelver mutuellement et grandir ensemble.

