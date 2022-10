Ce truc TikTok à 4$ remplacera votre «lash lift»

On peut toujours compter sur TikTok pour nous faire économiser en dénichant des trucs beauté à petit prix. Le tout dernier, un produit à 4$ qui remplace le lash lift!

Un rehaussement de cil, ou lash lift, est un traitement qui recourbe les cils de façon semi-permanente. Le tout peut durer plusieurs semaines durant lesquelles on n’a pas à sortir notre recourbe-cils.

Le hic est que ces traitements peuvent être très dispendieux. Une centaine de dollars, ou plus, par mois, ça revient cher!

La bonne nouvelle c’est que TikTok a trouvé une technique qui donne pratiquement le même effet. Vous aurez simplement besoin d’un peu de Vaseline et de votre recourbe-cils favori.

La Vaseline est reconnue comme étant hydratante, à un point ou pendant des années les gens l’appliquaient sur leurs cils et sourcils pour les faire pousser.

Ce qu’on ne savait pas, c’est que le produit aide à garder la courbe des cils plus longtemps!

Simple comme tout, vous n’avez qu’à appliquer une touche de Vaseline sur la partie coussinée de votre recourbe-cils.

Appuyez sur vos cils, peignez doucement les cils avec une brosse propre, puis tenez le recourbe-cils en place environ 15 secondes.

Dans les commentaires, plusieurs recommandent plutôt d’appliquer la Vaseline sur la brosse et de peigner les cils pendant qu’on les recourbe.

En plus de garder la courbe plus longtemps, ce truc donne un look plus foncé et fourni à vos cils!

À essayer dès maintenant.

