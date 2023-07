Toutes les stars adoptent la manucure «blueberry milk» devenue virale sur TikTok

La plateforme sociale TikTok dicte les tendances du moment, et ces derniers temps, on les reconnaît par leurs noms aux inspirations de la cuisine. Après avoir découvert le latte makeup, coup d'œil sur la manucure blueberry milk dont tout le monde parle.

Les stars sont d’accord sur une chose plutôt inattendue cet été: on délaisse les manucures néon pour faire place à des coloris plus pâles. Jamais bien loin de l’esthétique mermaidcore, on opte pour une texture translucide, rappelant celle du lait ou des vagues de la mer, pour être la plus belle sirène!

Actuellement, une couleur est particulièrement prisée, étant vue sur les ongles de toutes les vedettes. Le bleu est à l’honneur!

La chanteuse chouchou du Québec l’adopte également et pour vous en inspirer, Alicia Moffet nous a envoyé ses ongles du moment. On adore!

COURTOISIE / ALICIA MOFFET

Dans sa version la plus douce, cette teinte proche du blanc confère une allure chic à celle qui la porte.

Ce coloris, reconnu sous le nom de blueberry milk sur TikTok, récolte plus de 33 millions de clics. Pour arriver à un résultat crémeux et transparent, il est recommandé d’appliquer le vernis bleuté sur une base beige, nacrée ou blanche.

D’autres personnes, plus téméraires, osent le blueberry milk en version chrome. Cet ajout offre une petite touche originale!

Cette tendance fait jaser par son nom, car plusieurs internautes considèrent qu’il s’agit simplement d’un bleu pâle et qu’il n’y a nul besoin de l’appeler autrement. Dans les commentaires sous les vidéos de ce type, on peut constater que cela laisse place au débat!

Dans tous les cas, que vous appeliez cette manucure blueberry milk ou bleu pâle, voici quelques vernis à ongles de pharmacie parfaits pour sauter à pieds joints dans LA tendance estivale de 2023.

VIA PHARMAPRIX

2. Vernis à ongles Cloud 9 de Quo Beauty - 12$

VIA PHARMAPRIX

3. Vernis à ongles Gelato on my Mind de OPI - 17$

VIA PHARMAPRIX

4. Vernis à ongles Aquamarine de Sally Hansen - 13$

VIA PHARMAPRIX

5. Vernis à ongles Bikini So Teeny de Essie - 15$

VIA PHARMAPRIX

