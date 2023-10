Préparez-vous à frissonner avec cette mini-série d'horreur sur Netflix pour Halloween

La série en ligne dès le 12 octobre est idéale pour une bonne frousse à l'approche de la fête de l'épouvante. Voici tout ce que vous devez savoir sur la prochaine sensation Netflix.

Si le titre The Fall of the House of Usher vous dit quelque chose, c'est peut-être que vous êtes familier avec le travail du sinistre poète Edgar Allan Poe. Le dramaturge américain n'était pas du genre à mettre sur papier des récits créant des effets de surprise qui vous tiennent au bout de votre chaise, mais celui-ci avait le don d'écrire des histoires à glacer le sang avec des dénouements et des conclusions des plus tordues.

À l'approche d'Halloween, l'oeuvre de 1839 d'Edgar Allan Poe a été l'inspiration d'une mini-série du même nom parfaite à dévorer avec du pop-corn et des boissons.

L'histoire de The Fall of the House of Usher

Roderick et Madeline Usher, un duo d'entrepreneurs, ont bâti un véritable empire pharmaceutique. Lorsqu'une mystérieuse femme révèle au monde entier leurs secrets sordides, les membres de cette famille vont commencer à dévoiler leur vraie nature et les enfants du couple décèderont dans de mystérieuses et brutales circonstances. Ceux qui croient au karma seront servis dans ce drame familial sombre.

La série est également parsemée d'un humour noir parfaitement adapté et de plusieurs références aux oeuvres d'Edgar Allan Poe, dont Verna, un personnage qui peut se métamorphoser et qui vous fera frissonner.

Quelques détails sur la série

La réalisation de The Fall of the House of Usher est signée par Mike Flanagan, une figure bien connue du monde de l'horreur, notamment pour The Haunting of Hill House. Le projet The Fall of the House of Usher est le point culminant d'une multitude d'adaptations de la littérature d'horreur classique et la dernière proposition de monsieur Flanagan.

La série débute à la fin, lorsque les enfants sont décédés et que Roderick semble bientôt les joindre dans ce sinistre destin. Ainsi que le téléspectateur sera séduit dans le récit qui permettra de découvrir de quelle manière meurent les personnages.

La distribution de The Fall of the House of Usher

On retrouvera dans la brillante distribution Carla Gugino (Verna), Bruce Greenwood (Roderick Usher), Zach Gilford (jeune Roderick Usher), Mary McDonnell (Madeline Usher, la jumelle de Roderick), Willa Fitzgerald (jeune Madeline Usher), Carl Lumbly (C. Auguste Dupin), Malcolm Goodwin (jeune C. Auguste Dupin), Samantha Sloyan (Tamerlane Usher), T'Nia Miller (Victorine LaFourcade), Rahul Kohli (Napoleon Usher), Kate Siegel (Camille L'Espanaye), Sauriyan Sapkota (Prospero Usher), Katie Parker (Annabel Lee), Michael Trucco (Rufus Wilmot Griswold), Henry Thomas (Frederick Usher) et l'acteur original de la franchise Star Wars Mark Hamill (Arthur Pym).

Plusieurs acteurs auront également des rôles récurrents dans cette captivante mini-série d'épouvante.

La sortie de The Fall of the House of Usher

Dès le 12 octobre prochain, vous pourrez vous plonger dans cette histoire sordide parfaite pour le mois de l'Halloween. La série sera disponible sur Netflix.

Bon visionnement!

