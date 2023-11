Tout ce que vous devez savoir sur l'adaptation musicale de «Mean Girls»

Près de 20 ans après la sortie du film d'ados culte, une bande-annonce est enfin disponible pour Mean Girls en version musicale.

Les Plastiques sont de retour. Regina George et sa fameuse phrase get in loser reprend du service dans une nouvelle bande-annonce qui vous fera crier de joie et de «oh, je ne savais pas qu'elle était dans la distribution!»

Une bande-annonce nostalgique

Le mercredi 8 novembre, jour où on porte du rose, Paramount a dévoilé une première bande-annonce à tout casser pour le film tant attendu sous forme musicale. Caddie Heron, Aaron Samuels, Jannis Sarkisian, Damian Hubbard, Principal Duvall, Mlle Norbury Karen Smith et Gretchen Wieners reprennent du service dans une école secondaire où Regina George règne comme la populaire.

Le long-métrage est adapté avec la touche moderne des réseaux sociaux, qui n'étaient pas encore utilisés en 2004, et les changements survenus en vingt ans dans le monde et qui touchent les milieux scolaires. L'histoire du passé varie de celle qui sera présentée en 2024, mais qu'on se le dise, les cliques, les crushs, l'exploration de soi et les difficultés académiques et personnelles au secondaire sont des sphères ou plus ça change, plus c'est pareil.

Synopsis

Une nouvelle élève, Cady Heron se retrouve à côtoyer l'élite de la chaine alimentaire sociale, les filles populaires appelées «Les Plastiques», dirigé par leur reine Regina George et ses sous-fifres Gretchen et Karen. Mais quand Cady a un crush sur Aaron, elle ne réalise pas tout de suite qu’elle vient de commettre une grosse erreur: sa nouvelle BFF va rapidement se transformer en ennemie. Cady décide de renverser l'ordre établi avec l'aide de ses amis losers, Janis et Damian. Rester fidèle à soi-même tout en se frayant un chemin dans la jungle impitoyable du lycée.

Quelques faits sur le film

Tina Fay, qui a écrit et produit le Mean Girls original de 2004 ainsi que la comédie musicale à succès sur Broadway, reprend du service en tant que Ms. Norbury, tout comme le principal (directeur) Duvall, Tim Meadows.

Comme le film contient sa dose de chansons à la sauce pop moderne, il fallait bien quelqu'un de calé en la matière. La princesse de la pop Olivia Rodrigo, 20 ans, a contribué à la trame musicale. Ça promet!

Comme c'est une première bande-annonce, il y a encore bien des mystères sur lesquels lever le voile d'ici la sortie officielle, en janvier prochain. La rumeur veut que les Plastiques originales Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried et Lacey Chabert fassent un caméo dans le long-métrage.

Ashley Park fait non seulement une apparition dans le film, mais l'actrice est également celle qui a incarné Gretchen Wieners dans l'adaptation de Broadway.

Une distribution en or (rose!)

L'adaptation de Mean Girls a une liste impressionnante pour son retour. On découvrira celle dont le nom est sur toutes les lèvres, Renée Rapp, dans le rôle de Regina George, Angouri Rice (Cady Heron), Christopher Briney de The summer I turned pretty dans la peau d'Aaron Samuels, Auli'i Cravalho (Janis Sarkisian), Jaquel Spivey (Damian Hubbard), Bebe Wood (Gretchen Wieners), Avantika Vandnapu (Karen Smith), Tina Fey (Sharon Norbury) et Tim Meadows (Ron Duvall).

On peut également voir à l'écran celle qui jouait Pam dans The Office, Jenna Fisher, dans le rôle de Mme Heron, Busy Philipps (June George), John Hamm (Coach Carr), Mahi Alam (Kevin Gnapoor) et on aura droit à un caméo de la meilleure amie d'Emily, Mindy, dans Emily in Paris, Ashley Park, qui se met dans la peau d'une professeure de français.

Date de sortie

Le film tant attendu sera dans les cinémas le 12 janvier prochain. Le parfait film à voir entre filles!

