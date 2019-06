Si vous vous cherchiez une nouvelle série à écouter cet été, nous avons le choix parfait pour vous: Euphoria sur HBO.

Cette série met en vedette plusieurs acteurs qu’on adore et traite de sujets importants, comme la santé mentale, des problèmes de consommation et la sexualité.

C’est un peu comme si13 Reasons Why et Skins avaient eu un bébé et on est très intrigués. Surtout considérant que Drake (oui, le seul et unique Drake) est l’un des producteurs.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur Euphoria:

L’histoire

L’émission suit un groupe d’adolescents qui doit composer avec leurs défis du quotidien, l’école, leurs amitiés et leurs amours.

Mais la série se penche surtout sur des sujets assez difficiles, comme la santé mentale et les problèmes de dépendance.

Les personnages principaux

Rue, jouée par Zendaya

Rue a 17 ans et elle souffre de graves problèmes d’anxiété, mais elle réussit à les contrôler (temporairement) en prenant de la drogue.

Quand la série débute, elle sort tout juste d’une cure de désintox. On découvre tranquillement ce qui l'a menée jusqu'à la sobriété, au fur et à mesure que la série progresse.

Jules, jouée par Hunter Schafer

Jules est une nouvelle amie de Rue, qu’elle rencontre après sa désintox. La jeune femme trans est nouvellement arrivée dans la ville.

Nate, joué par Jacob Elordi

Athlète et garçon très populaire, Nate cache ses insécurités sous des problèmes de gestion de la colère.

Maddy, jouée par Alexa Demie

Elle est la copine de Nate, mais leur relation est tumultueuse.

Kat, jouée par Barbie Ferreira

Kat est une ado complexée par son corps qui explorera sa sexualité durant la série.

McKay, joué par Algee Smith

Chris McKay est un jeune joueur de football qui a de la difficulté à s’adapter à l’Université.

Lexi, jouée par Maude Apatow

Lexi est l’amie d’enfance de Rue et elle est très pratico-pratique.

Cassie, jouée par Sydney Sweeney

Cassie est la grande soeur de Lexi et son passé sexuel est connu de tous dans la ville.

Gia, jouée par Storm Reid

Gia est la petite soeur de Rue et elle est âgée de 13 ans.

Ça joue où et quand?

Les 8 épisodes vont sortir le dimanche 16 juin sur HBO (ou Crave) à 10h, tout de suite après Big Little Lies.

Allo les beaux dimanches télévisuels! On a trop hâte que ça commence.