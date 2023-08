Tout ce que vous devez savoir sur la méthode de flirt «Triangle» de Tiktok

Tiktok est plein d'astuces pour tout et rien quotidiens. Quand une méthode est testée et approuvée, on a envie de l'essayer, surtout pour flirter!

Que ce soit pour attirer son crush ou réclamer de douces attentions de la personne bien-aimée, la technique du triangle peut avoir des effets insoupçonnés et envoyer un message d'attirance. Sur la plateforme de vidéos, la méthode triangle, connue sous le #trianglemethod, a été vue par plus de 49 millions de personnes curieuses de savoir si l'on peut attirer quelqu'un par des gestes aussi subtils et des gens qui ne reviennent toujours pas de son effet.

Donc, que ce soit pour attirer quelqu'un le temps de quelques heures, ou pour espérer une relation à long terme, vivre heureux, et cetera, et cetera, suivez le guide, qui plus est assez simple, de la méthode triangle encensée sur TikTok.

Qu'est-ce que la méthode triangle?

La technique triangle et une méthode simple de montrer de l'intérêt pour quelqu'un sans devoir tout déballer son sac de sentiments et se liquéfier sur place.

La méthode triangle consiste à bouger les yeux pendant environ 3 secondes de l'oeil droit de la personne convoitée, à l'oeil gauche et par la suite descendre le regard vers sa bouche avant de remonter vers les yeux. Le tout forme un triangle visuel qui, inconsciemment, amène la personne à vouloir vous embrasser et à vouloir flirter de plus belle. Certaines personnes préfèrent le contact d'un oeil en descendant vers la bouche avant de remonter vers l'autre oeil.

La méthode du triangle pourrait également augmenter vos chances de voir les sentiments de la personne rêvée devenir réciproques ou s'intensifier, si la personne est déjà attirée envers vous. Selon des recherches scientifiques qui vont bien au-delà de TikTok, tomber en amour ou simplement être intéressé sexuellement par une personne peut amener à regarder davantage le visage de celle-ci.

La méthode du triangle pourrait donc plus rapidement amener à des actions concrètes pour signifier l'intérêt.

Pourquoi la technique triangle fonctionne?

Déjà, le contact visuel y est pour beaucoup. Un contact visuel prolongé peut mener à une attraction chimique si le contexte s'y prête. Toutefois, la méthode triangle va plus loin. Le contact visuel permet une connexion à l'autre sans que cette personne ne se soucie trop de la manière dont elle se présente.

De plus, porter le regard aux lèvres de quelqu'un peut signaler une attirance et subtilement être une demande pour un baiser.

Si vous voulez vraiment être certain de votre charme avec la méthode triangle, n'hésitez pas à la pratiquer devant un miroir pour la tester au bon moment.

À vous de jouer!

