Tout ce que vous devez savoir sur Alix Earle, «la reine Gen Z» de TikTok

TikTok est une plateforme qui peut propulser des inconnus au statut de célébrité. C'est le cas d'Alix Earle, 22 ans, la sensation du moment.

Vous l'écoutez parler dans ses vidéos comme si vous écoutiez une amie, mais vous avez l'impression que vous ne l'aviez jamais vraiment vue dans l'application TikTok avant 2022. C'est normal. La jeune femme a connu un gain de popularité impressionnant en un temps record.

Elle a publié des vidéos avec des célébrités, elle est une beauté typique, mais la théorie la plus soutenue sur popularité, c'est qu'Alix est adorable!

Voici tout ce que vous devez savoir sur Alix Earle, la nouvelle reine «Gen Z» de TikTok.

1. Elle a connu l'ascension la plus rapide depuis les débuts de la plateforme TikTok.

Alix connaît une popularité sans précédent et assez soudaine. Un utilisateur de TikTok a analysé les abonnements à la page d'Alix et a constaté des nombres impressionnants. En décembre 2022, en 6 jours, plus de 600 000 personnes se seraient abonnées à la page d'Alix. Durant ce même mois, 1,7 million de personnes en ont fait de même. La page d'Alix compte maintenant 3,9 millions d'abonnés et ses vidéos excèdent souvent les 3 millions de vues.

2. Alix est Sagittaire.

Alix est née le 16 décembre 2000. Elle a tout juste 22 ans.

3. Elle a 1,7 million d'abonnés dans Instagram.

Et ce nombre ne cesse d'augmenter! Alix publie des photos de ses looks et particulièrement des photos d'elle en bikini. La jeune femme vit la belle vie à Miami.

4. Alix est l'héritière d'une compagnie de construction aux États-Unis.

La compagnie Earle est une compagnie familiale depuis plus de 54 ans, spécialisée en construction de routes et de pavé. Le père d'Alix, Thomas Earle, est un homme d'affaires à succès.

5. Alix a grandi à Monmouth County, au New Jersey.

Avec la prolifique compagnie de sa famille, Alix a grandi dans un milieu aisé dans le nord du New Jersey. La luxueuse maison familiale comprend une écurie avec un enclos pour des chevaux, des chèvres et plus encore.

6. Elle étudie les affaires à l'Université de Miami.

Elle en est déjà à sa quatrième année d'université à la Miami Herbert Business School, a vécu la vie de sororité et elle poursuit ses études même si elle est particulièrement sollicitée, tout en faisant des voyages pour sa nouvelle carrière dans les réseaux sociaux. Elle prend également en charge les médias sociaux et les infolettres de la compagnie familiale.

7. Alix a fréquenté un joueur de baseball professionnel.

Durant l'année 2022, Alix était en couple avec Tyler Wade, 28 ans, un joueur d'arrêt-court des Yankees de New York. Les rumeurs de rupture ont commencé à se répandre en décembre dernier puisque Tyler ne semblait pas être à l'anniversaire de 22 ans d'Alix. La vedette de TikTok a confirmé leur séparation dans un live. Une des raisons de cette rupture serait que Tyler était hésitant à afficher leur relation dans les réseaux sociaux.

8. Sa popularité vient surtout de ces vidéos GRWM.

Plusieurs personnes écoutent les vidéos d'Alix en ayant la sensation d'être accompagnées par une copine. Le concept des Get ready with me, préparez-vous avec moi, était très populaire sur YouTube il y a un peu plus de dix ans, et TikTok est la plateforme idéale pour ramener le concept de manière plus instantanée. Alix a trouvé une formule gagnante.

9. À travers ses vidéos, elle n'hésite pas partager ses problèmes d'acné.

La jeune femme suit un traitement d'Accutane depuis quelques mois et aborde la situation sans filtre et avec honnêteté.

10. Alix est l'aînée de 5 enfants.

On peut voir sa soeur Ashtin régulièrement dans les publications d'Alix dans les réseaux sociaux. Elle a également deux autres jeunes demi-soeurs et un demi-frère. Elle inclut parfois sa fratrie dans ses vidéos.

11. Alix gagne très bien sa vie.

La jeune femme sait très bien mener les affaires et elle sait également très bien s'entourer. Si bien qu'avec sa chaîne YouTube, son compte TikTok, le mannequinat, l'entrepreneuriat et son compte Instagram, la richesse d'Alix se situe autour de 1.5 million de dollars américains.

12. Sa belle-mère a déjà été impliquée dans un scandale politique.

En 2013, Thomas Earle s'envole pour Paris afin de se marier dans la plus grande intimité avec Ashley Dupré. Ashley est une ancienne escorte qui, à 23 ans, avait été engagée par un client qui s'est avéré très médiatisé, soit Eliot Spitzer, le gouverneur de New York de l'époque. L'histoire a éclaté au grand jour et le nom d'Ashley est beaucoup apparu dans les médias.

13. Alix est transparente au sujet de la chirurgie plastique.

Comme pour son acné, Alix ne se cache pas les retouches faites sur son corps. La jeune femme a subi une augmentation mammaire et elle a répondu à plusieurs questions et a partagé son expérience avec ses fans.

