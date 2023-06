Une saison 2 confirmée pour cette série Netflix adorée

Fans des films To All The Boys et plus récemment de la série XO, Kitty, vous serez ravis! Une suite a été commandée pour la série Netflix.

*ATTENTION: DIVULGÂCHEURS*

Les péripéties de Katherine Covey (Anna Cathcart), Kitty pour les intimes, sont loin d'être terminées. La plateforme d'écoute en ligne Netflix a publié une adorable vidéo pour annoncer la suite de la série.

Après la tentative de Yuri (Gia Kim) de convaincre sa mère de réadmettre Kitty à l'école KISS, est-ce qu'on pourra revoir Kitty et la bande en Corée du Sud? On souhaite que oui. Dans la courte vidéo qui annonce la suite de XO, Kitty, on retrouve les personnages principaux, ce qui laisse croire que la gang sera réunie.

On a très peu de détails sur le dénouement de la prochaine saison, mais elle promet d'être pleine de rebondissements. La saison 1 termine sur Min Ho (Sang Heon Lee) qui avoue ses sentiments à Kitty lors de leur vol de retour aux États-Unis, après que Kitty fasse ses aurevoirs à son premier amour, Dae (Choi Min-Young). Avouons-le, on a très envie de savoir si quelque chose se développera entre les deux personnages!

La série XO, Kitty est tirée des films À tous les garçons que j'ai aimés. La suite de 10 épisodes aborde les premiers amours, l'affirmation de l'orientation sexuelle, les grands questionnements sur celle-ci, l'amitié, l'identité et le tout avec une bonne dose d'humour.

C'est le temps de dévorer les films et la saison 1 pour se mettre au parfum!

