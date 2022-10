10 choses à savoir sur la reine du «true crime» Victoria Charlton

Elle creuse les histoires de crime et disparitions irrésolues dans des vidéos vues par des milliers de spectateurs et elle partage des morceaux de son quotidien sur les réseaux sociaux. Découvrez-en plus sur Victoria Charlton.

En ce mois d'octobre où on aborde toutes les histoires les plus macabres en vue de l'Halloween, impossible de passer à côté de celle qui fait de ces récits un métier. La youtubeuse est connue pour son soin à éplucher les crimes et les légendes urbaines, mais qui est Victoria quand la caméra est fermée?

Voici 10 choses à savoir sur Victoria Charlton.

1. Victoria est suivie par 686k abonnés sur YouTube et 150k personnes sur Instagram.

La chaîne de Victoria a vu le jour en 2016. La provenance du public qui la suit est très variée. Elle a des Charltonistes de plusieurs régions de l'Europe, du Québec et plus encore. La fascination pour le true crime attire beaucoup de gens sur sa chaîne, dont 90% sont des femmes.

2. Elle s'est fiancée à ses 30 ans.

Elle est avec Robert Penny, alias Bob le chef, depuis environ un an. Ils se sont fiancés en mai dernier. Alors qu'ils soupaient tranquillement ensemble, Bob a demandé sa douce en fiançailles. Le plus romantique est à venir. Victoria s'est fait chanter la sérénade par Safia Nolin en virtuel, alors que la chanteuse était en Europe. C'est Bob qui avait contacté Safia pour faire la surprise!

3. Victoria vit avec la bipolarité et en parle ouvertement.

Elle a participé à quelques baladodiffusions pour parler de la bipolarité. Elle-même a adressé la situation sur sa chaîne avec une vidéo intitulée Comment je vis avec la bipolarité depuis un an.

4. Elle a habité au Mexique plusieurs années.

La créatrice de contenu est revenue au Québec depuis un peu plus d'un an et ça semble être pour de bon. C'est l'amour qui l'avait menée au Mexique puisque Victoria a été mariée à un mexicain, César. C'est elle qui a fait le grand saut dans ce pays du Sud puisqu'elle aimait bien l'idée de fuir l'hiver et c'était plus simple pour le couple que Victoria s'installe au Mexique. La créatrice de contenu parle donc très bien espagnol.

5. Victoria a un chien qui s'appelle Nanette.

Victoria et Bob ont adopté Nanette en février 2022. Le chien est adorable, on dirait une peluche!

6. Victoria vient de Québec.

Même si elle habite Montréal et voyage plusieurs fois par année pour le travail, la créatrice de contenu vient de Québec, où elle retourne de temps en temps.

7. La youtubeuse a une grande soeur.

Le trio des soeurs et de leur mère semble avoir une grande complicité.

8. Elle a écrit des livres et a une série, Évaporés: Victoria Charlton enquête.

La vie professionnelle de la créatrice de contenu est en constant mouvement. Vous avez probablement déjà mis la main sur les tomes 1 et 2 de Gardez l'oeil ouvert, et peut-être même que vous avez précommandé le troisième tome à paraître bientôt. Victoria cosigne également Et tombent les têtes avec Alexandre Soublière, un roman captivant. On peut également voir Victoria sur la plateforme Vrai, où elle enquête sur trois disparitions mystérieuses de l'histoire moderne du Québec.

9. Victoria a un bac et une maîtrise.

Passionnée des livres depuis son plus jeune âge, Victoria s'est dirigée au CÉGEP en Art et Lettres, Victoria a poursuivi des études en littérature à l'Université Laval, à Québec, avec concentration en création littéraire. Elle a par la suite complété une maîtrise à distance en études canadiennes à l'Université du Manitoba. Le but de Victoria avec ces études était, à la base, de devenir professeure.

10. Victoria a lancé sa chaîne YouTube parce qu'elle se cherchait un projet estival.

Alors qu'elle travaillait dans une école au Mexique, Victoria a démarré sa chaîne YouTube par ennui. L'été, les professeurs doivent faire leur préparation de cours pendant environ un mois et cette partie de boulot était déjà complétée pour Victoria. C'est pourquoi elle a débuté sa chaîne. La créatrice de contenu n'a pas fait d'argent avant au moins deux ans de travail sur la plateforme. Les efforts ont porté fruit!

