13 choses à savoir sur Liliane Skelly, la Billie de «Coeur de Slush»

Alors que le film québécois de l'été s'apprête à arriver sur nos écrans, faites connaissance avec celle qui vous fera rêver d'amour et de slush aux framboises bleues.

Liliane Skelly n'est pas inconnue des caméras. À son jeune âge, la comédienne cumule déjà plusieurs apparitions dans des productions. Elle tient le rôle principal dans l'adaptation cinématographique du roman de Sarah-Maude Beauchesne, Coeur de Slush, réalisé par Mariloup Wolfe. On a toutefois bien des choses à apprendre de la jeune femme.

Voici 13 choses à savoir sur l'interprète de Billie, Liliane Skelly!

1. Liliane est Balance

L'actrice est née en octobre 2004. La jeune femme est donc du signe de la Balance!

2. Elle a 18 ans

Liliane est désormais majeure. Elle avait 17 ans lorsqu'elle a obtenu le rôle de Billie.

3. Lili vient de Saint-Sauveur

La jeune actrice a d'ailleurs tourné plusieurs scènes de Coeur de Slush au Parc aquatique du Sommet Saint-Sauveur, un décor qui lui est familier.

4. La jeune femme a une soeur

Liliane est la plus jeune des deux. Sa soeur a deux ans de plus qu'elle.

5. Elle mesure 5'8"

C'était un prérequis pour jouer Billie dans le film à venir Coeur de Slush. Liliane devait avoir ce point commun avec l'autrice, Sarah-Maude Beauchesne.

6. Liliane chante depuis qu'elle est toute petite

Liliane a intégré le Choeur des Jeunes de Saint-Sauveur à l'âge de 3 ans en plus de suivre des cours de chant privés par la suite.

7. Elle pratique plusieurs styles de danse

Hip hop, claquettes, contemporain, jazz: Liliane est polyvalente en danse!

8. On voit Liliane à la télévision depuis 2015

C'est dans La Théorie du K.O. II que Lilianne est apparue pour la première fois à l'écran. Depuis, on a pu la voir dans quelques productions dont District 31 à Radio-Canada et bientôt Coeur de Slush au cinéma!

9. Liliane a partagé la vedette avec Émilie Bierre dans un long-métrage

Le film Les Nôtres, paru en 2018, met en vedette Émilie Bierre et une brochette d'acteurs québécois d'expérience. Liliane y a tenu le rôle de Julianne.

10. Pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, Liliane n'étudie pas en cinéma

Même si la jeune femme trace son chemin à travers le milieu artistique, une autre passion mène la vie de Liliane. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Liliane fait des études en science! L'actrice explique qu'elle a une passion autant pour les sciences que pour le jeu. On adore le mélange!

11. Son talent caché est lié à la science

Photo d’archives, Chantal Poirier

Bien qu'elle déborde de talents artistiques, elle a aussi un talent caché qui risque d'impressionner, même si Liliane considère le tout «un peu weird». Depuis le secondaire, elle peut réciter les 131 premiers chiffres du nombre Pi. On aimerait la voir à l'oeuvre!

12. Lili est très sportive

En plus de la danse, Liliane pratique plusieurs autres sports. Elle fait du vélo de montagne , joue au baseball, fait de la course à pied et à été monitrice de ski alpin. Elle bouge beaucoup!

13. Elle est la covergirl de l'été 2023 pour le magazine Clin d'Oeil

Avec la sortie du film Coeur de Slush, Liliane a posé pour la couverture du magazine Clin d'Oeil. On craque pour l'actrice!

Visionnez Coeur de Slush en salle dès le 16 juin prochain.

