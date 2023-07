Ce film quétaine sera parfait pour les jours gris de l'automne

Les jours pluvieux méritent une dose de douceur et un film réconfortant à se mettre sous la main. Netflix a dévoilé la bande-annonce du film parfait pour les coups de blues, Love at First Sight.

Netflix

Une histoire d'amour pleine d'espoir et de rebondissements est toujours gage d'un bon moment hors du temps. Préparez le popcorn, sortez les bonbons et décollez vers un coup de foudre enlevant!

Une bande-annonce intrigante

Un aéroport qui voit circuler des milliers de personnes au quotidien, une fille, un garçon, et une foule de circonstances qui les amènent à se connaître. Comme indiqué par l'agente de bord, également narratrice, une histoire d'amour va naître entre Hadley Sullivan et Oliver lors d'un vol de New York vers Londres.

Toutes les péripéties les poussent à se connaître davantage et le coup de foudre semble réciproque. Toutefois, les choses pourraient s'arrêter net lorsqu'Hadley est bousculée dans la file de douanes et que son téléphone, contenant le numéro d'Oliver, se casse.

Basé sur un roman de Jennifer E. Smith

Le film est basé sur un roman sorti en 2011, The statistical probability of love at first sight, par l'auteure Jennifer E.Smith, qui a également écrit Hello, Adieu et nous au milieu, roman lui aussi adapté en long-métrage disponible sur Netflix.

L'histoire d'Hadley et Oliver aurait pu ne jamais arriver si Hadley n'avait pas raté l'avion qui la mène au second mariage de son père, à Londres, avec une belle-mère qu'elle n'a encore jamais rencontrée. C'est lors de cette attente à l'aéroport JFK qu'elle rencontre Oliver, prêt à retourner chez lui, à Londres.

Après s'être perdu de vue à l'arrivée, Hadley fera tout pour retrouver Oliver, celui qui fait battre son coeur.

La distribution

Hadley Sullivan est jouée par Hailey Lu Richardson, connue notamment grâce à son rôle dans la série de l'heure The White Lotus. Elle partage cette fois-ci l'écran avec Ben Hardy dans le rôle d'Oliver.

On pourra également compter sur Jameela Jamil, Rob Delaney, Dexter Fletcher, Sally Phillips, David Rubin, Tom Taylor, Jessica Ransom et Ibinabo Jack.

La date de sortie

Le film Love at First Sight sera officiellement disponible le 15 septembre prochain sur Netflix. En attendant le long-métrage, c'est le moment idéal de se mettre à la lecture du roman!

