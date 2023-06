Wednesday: La saison 2 sera terrifiante, selon Jenna Ortega

La vedette principale de la série à succès de Netflix a annoncé que la série prendra un tournant plus sombre et laissera de côté les amours d'école.

Alors qu'on attend impatiemment des détails sur la seconde saison de la série Wednesday, Jenna Ortega a fait des révélations excitantes au sujet de la suite. Dans une entrevue avec l'actrice Elle Fanning pour le magazine Variety, l'interprète de Wednesday a vidé son sac.

La saison 1 était concentrée sur le triangle amoureux de Wednesday, Tyler et Xavier, ainsi que les amours d'Enid et la bande à l'Académie Nevermore, en plus de découvrir qui se cachait derrière le monstre qui sévissait la nuit dans le village.

Pour la suite, l'actrice est particulièrement impliquée dans le processus de production avec Tim Burton et l'équipe. Jenna a dévoilé ceci: «Nous avons décidé que nous voulons un peu plus nous pencher sur l'aspect horreur de la série. Parce que c'est plus léger, et une série comme celle-ci avec des vampires, des loups-garous et des superpouvoirs, on ne veut pas se prendre trop au sérieux. Nous laissons de côté les intérêts romantiques pour Wednesday, ce qui est une bonne chose.»

Nous aurons droit à de nouveaux personnages et de toutes nouvelles intrigues épeurantes pour les élèves de l'Académie Nevermore dans le prochain volet.

Pour le moment, aucune date n'a été annoncée pour la sortie de la saison 2 de Wednesday. Vous pouvez toutefois visionner la saison 1 sur Netflix!

