«The Summer I Turned Pretty» sera de retour pour une saison 2 et voici tous les détails

On vient à peine d'avoir dévoré la saison 1, et voilà qu'on apprend qu'une suite aura lieu pour The Summer I Turned Pretty. Voici tout ce que l'on sait sur la série qui nous a fait rêver, rire et pleurer.

*ATTENTION, CET ARTICLE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS SUR LA SAISON 1 DE THE SUMMER I TURNED PRETTY*

La saison 2 de The Summer I Turned Pretty a été renouvelée avant même que la saison 1 ne soit disponible, ce qui est toujours bon signe!

Ce n'est pas une surprise puisque la production à succès est basée sur la série de romans pour jeunes adultes par l'autrice Jenny Han à qui on doit, entre autres, la saga To All the Boys I've Loved Before.

Celle-ci, déjà co-productrice de la saison 1, continuera d'avoir ce rôle, épaulée cette fois par Sarah Kucserka, connue pour avoir travaillé entre autre sur la série Ugly Betty, High Fidelity et Brothers & Sisters, des émissions fort populaires à leur sortie.

L’histoire de The Summer I Turned Pretty saison 2

Pour la saison 2 de The Summer I Turned Pretty, on nous promet de découvrir Belly (Lola Tung) dans un monde plus élargi que le décor estival auquel la saison 1 nous a habitués. On pourrait voir d'autres saisons défiler, peut-être l'automne et les fêtes de fin d'année, et donc d'autres contextes que la maison d'été, mais toujours avec les frères Conrad et Jeremiah qui se disputent le coeur de Belly.

Les liens familiaux seront aussi ébranlés. À la différence des romans, où Susannah décède entre le premier et le second livre, on voit dans la série que la mère des deux garçons décide de se battre et accepte de continuer les traitements. Est-ce qu'ils auront été assez efficaces pour qu'elle revienne à l'écran? Nul ne le sait vraiment encore.

On peut donc imaginer quelques scénarios. Conrad sera à l'université et Lola et Jeremiah devront tout faire pour préserver l'harmonie au sein de leur trio.

Y aura-t-il des nouveaux prétendants pour Lola? Ou des prétendantes pour les garçons qui viendront brouiller les cartes?

Les acteurs de The Summer I Turned Pretty saison 2

Les acteurs Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, Minnie Mills, Colin Ferguson et Tom Everett Scott devraient tous retrouver leur place dans la distribution. On espère également y revoir certains personnages qui méritent qu'on s'y intéresse un peu plus.

Étant donné que la première saison vient à peine de sortir, aucune date n'est encore donnée pour les tournages et la sortie de la saison 1.

En attendant, voici un aperçu de la saison un. Avertissement, préparez vos mouchoirs!

