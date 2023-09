Découvrez tous les looks qui se sont démarqués à la New York Fashion Week 2023

La semaine de la mode de New York se termine sous peu et avant de dire au revoir à une édition marquante par ses looks chics, sensuels et éclatés, les fashionistas nous font rêver en partageant leurs plus belles tenues sur les réseaux sociaux.

Un amour commun pour la mode se fait ressentir chez les influenceuses d’ici et d’ailleurs ainsi que les vedettes internationales qui profitent pleinement de la Fashion Week dans la Grosse Pomme.

La créativité des adeptes de tendances avant-gardistes est à l’honneur, présentant des looks uniques qui resteront gravés dans l'imaginaire de leurs abonnés.

Voici les looks les plus marquants de la New York Fashion Week.

Izzi Poppi

La créatrice de contenu qui aime tester les looks les plus controversés opte plutôt pour des tenues classiques, mais tout autant tape-à-l’oeil. Dans une longue robe blanche drapée aux motifs floraux ton sur ton, Izzi est la classe incarnée dans ce look léché jusqu’à ses cheveux.

Elle s’amuse également avec la transparence, vêtue d’une jupe qui laisse entrevoir sa petite lingerie.

Sarah Ostiguy

Arborant fièrement cette robe romantique pour une deuxième année consécutive, la belle Sarah en met plein la vue dans les rues de New York. Inspirée par Lizzie McGuire, elle incarne le personnage à la perfection.

Celle-ci se présente aussi en tenue minimaliste, dans la parfaite petite robe noire!

Tracy Valentine

Tous les projecteurs se rivent sur Tracy qui brille de mille feux dans une camisole rose à paillettes.

Les jours se suivent, mais ne se ressemblent point! Dans un autre univers complètement, on retrouve Tracy vêtue d’un short en jeans noir XXL qui contraste à sa camisole blanche asymétrique et ses longues bottes en cuir du même coloris.

Sade Mowatt

Fidèle à ses habitudes, Sade opte pour un OOTD classique, en noir de la tête aux pieds. Cette dernière a ajouté de la dimension à sa robe blazer en complétant la tenue d’une ceinture à la taille.

Sherly et Shela Bosquet

Les sœurs réalisent enfin leur plus grand rêve d’enfance, soit celui de courir les rues de New York lors de la semaine de la mode. C’est donc sans surprise que les deux passionnées coordonnent leurs tenues, agençant des tissus blancs et beiges, en dentelle, tulle et transparence. Un combo gagnant pour le duo!

Emma Leger

Digne d’une réelle boule disco, la jeune femme scintille dans une combinaison moulante brune ornée de strass coloré.

Elle ne pouvait se présenter à cet événement mondain sans ses meilleures amies. Le trio nous rappelle l’existence du motif serpent en le mettant bien à l’honneur. Sera-t-il de retour à l’automne?

Matilda Djerf

C’est au deuxième cliché de sa série de photos qu’on découvre la belle blonde au brushing impeccable dans une robe noire au décolleté plongeant. Elle est tout simplement radieuse!

Camila Mendes

Toute de cuir vêtue, Camila semble sortir d’un film de James Bond. Il va sans dire que la brunette n’a pas froid aux yeux dans ses tenues du soir.

Madeleine Petsch

Le look de la rouquine crie le style Y2K, avec sa grosse ceinture cloutée. Mannequin punk le temps d’un instant, la comédienne semble tout droit sortie des années 2000 avec sa camisole assortie à l’accessoire qui accroche l'œil.

Lucy Hale

L’interprète d’Aria Montgomery dans la série Pretty Little Liars ne quitte pas son ère «barbiecore», embrassant le rose bonbon deux fois plutôt qu’une à la NYFW.

Emma Roberts

Élégante comme pas une, Emma adopte en subtilité la transparence, la dentelle et la brassière apparente, soit trois tendances de l’heure.

Vanessa Hudgens

L’automne est à nos portes et c’est la star qui nous le rappelle avec cette tenue aux teintes parfaites pour la saison. La couleur «butterscotch» n’aura jamais été aussi charmante que lorsque Vanessa la porte.

James Charles

L’artiste maquilleur ressemble à une véritable fleur dans une robe moulante qui lui va à ravir. Il inscrit en légende: «les garçons peuvent porter des robes aussi» et l’on ne peut être plus en accord. C’est un sans faute!

Lana Condor

L’actrice de 26 ans joue les femmes fatales dans une robe noire drapée à fentes. Prenant la pose, on peut la confondre pour une œuvre d’art qu’on retrouve au musée.

Tommy Dorfman

Pousser la transparence avec élégance, voilà un défi réussi par Tommy. Cette robe lui confère un air des plus sensuels.

Maddie Ziegler

En simplicité, cette dernière ose dans les détails très chic du haut style corset. La dentelle et le cuir sont à l’honneur!

Lola Tung

Celle qui nous a fait rêver dans The Summer I Turned Pretty continue de plus belle dans une minirobe noire éblouissante par ses paillettes.

Elle attire également tous les regards en mélangeant le style «balletcore» avec la tendance florale kitsch vue partout durant la saison estivale.

Qui d’autre a soudainement envie de magasiner après avoir vu d’aussi beaux looks?

