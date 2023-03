C’est la fin pour cette série adorée de Netflix

La série You aura droit à une cinquième et dernière saison. L’annonce a soulevé la surprise des fans alors que la deuxième partie de la saison 4 vient de sortir sur la plateforme Netflix.

ATTENTION – DIVULGÂCHEURS

• À lire aussi: 15 choses que vous ignoriez sur la série YOU

• À lire aussi: Voici pourquoi vous ne verrez pas Penn Badgley nu dans la saison 4 de YOU

L’annonce d’une dernière saison

Pour une ultime saison, Penn Badgley pourra reprendre son rôle de Joe Goldberg. La série You a vu le jour en 2018 et c’est en 2024 qu’elle se conclura.

En ajout à la vidéo, le géant Netflix a indiqué «Au revoir... You. Joe Goldberg sera de retour pour une cinquième et dernière saison de You».

L’annonce a pris les fans par surprise, mais ceux-ci sont prêts à voir quel sort sera réservé à Joe, qui a réussi à la fin de la plus récente saison à retourner à son point de départ, New York.

Les téléspectateurs se prêtent à différentes théories pour la finale. Une hypothèse espérée de plusieurs est celle du retour d’Ellie, jouée par Jenna Ortega, pour coincer le psychopathe. Les fans aimeraient voir le karma s’occuper de Joe après tout ce qu’il a fait.

Un changement majeur pour l’ultime saison

L’équipe de production de la cinquième saison sera composée de Michael Foley et de Justin W. Lo, qui succèdent à Sera Gamble. Toutefois, Sera reste productrice exécutive.

Plus de détails suivront!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s