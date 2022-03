Netflix annonce un «spin off» de Love Is Blind et ça s’annonce encore plus choquant

Si vous êtes adepte de télé-réalité croustillante, vous connaissez Love Is Blind. Bonne nouvelle, une toute nouvelle émission de type spin off sortira bientôt et le concept risque d’en faire sourciller plus d’un.

• À lire aussi: Love Is Blind : Voici où sont les candidats de la saison 1 aujourd’hui

Avec deux saisons américaines à son actif ainsi que quelques versions internationales (Love Is Blind Brazil et Love Is Blind Japan), l’univers LIB prend de l’ampleur avec la nouvelle télé-réalité The Ultimatum.

Le concept emprunte plusieurs éléments à Love Is Blind. On y verra des personnes discuter avec plusieurs potentiels amoureux et, à la fin, ils devront se demander «veux-tu m’épouser?»

La twist? Au lieu d’être des célibataires cherchant l’amour, on suivra des couples dont la relation bat de l’aile car l’un veut se marier, et l’autre non. À la toute fin, ils devront décider si cela passe ou cela casse, d’où le titre, l’ultimatum.

Capture d'écran

Mais attendez, il y a une autre twist encore plus toxique.

Netflix a annoncé le tout après le dernier épisode (chaotique) de Love Is Blind 2. Ce sont nuls autres que les animateurs de la télé-réalité, Nick et Vanessa Lachey, qui ont dévoilé l’information. C’est logique puisque le couple animera aussi The Ultimatum!

On a donc appris que cette série suivra 6 couples à la croisée des chemins. Chaque partenaire aura la chance de discuter avec les membres de tous les autres couples, pour finalement choisir l’un d'entre eux avec qui habiter durant trois semaines.

Suite à cette période de cohabitation, ils devront décider s’ils veulent épouser leur partenaire du début, ou se séparer... et peut-être tenter leur chance avec la nouvelle personne!

Voyez la bande-annonce juste ici :

The Ultimatum sera disponible sur Netflix dès le 6 avril 2022.

Ça s’annonce TRÈS croustillant!

