The Haunting: des publications Instagram mystérieuses nous font croire à une saison 3

Si, comme nous, vous avez adoré les deux saisons de The Haunting (Hill House et Bly Manor), cette nouvelle va vous faire plaisir.

Après la sortie de la première saison en 2018, puis de la seconde en 2020, la série d’horreur The Haunting est devenue l’un des plus grands succès de Netflix.

Alors que la première saison était basée sur le roman The Haunting of Hill House par Shirley Jackson, la seconde saison s’inspirait de l’histoire d’horreur légendaire The Turn of the Screw.

Les deux chapitres mettaient en vedettes plusieurs des mêmes acteurs, parfois dans des rôles différents. C’est ce qu’on appelle une série d’anthologie, tout comme American Horror Story ou encore Black Mirror.

Les fans attendaient avec impatience d’avoir des nouvelles de l’univers de The Haunting créé par Mike Flanagan. Dans les derniers jours, des indices mystérieux publiés tant sur Instagram que sur Twitter nous donnent espoir... mais ce n’est pas exactement ce à quoi vous vous attendiez.

Sur les comptes officiels de The Haunting, plusieurs vidéos et images de style teasers ont été partagées.

Par contre, selon Flanagan lui-même, il ne s’agit pas d’images tirées d’une saison 3! En fait, selon lui, il n’y a aucun plan, pour le moment, de continuer The Haunting.

No plans for a new HAUNTING series... — Mike Flanagan (@flanaganfilm) August 5, 2021

Il s’agirait plutôt de Midnight Mass, une toute nouvelle anthologie d’horreur créée par Flanagan! Contrairement à The Haunting, qui s’inspire de la littérature classique, Midnight Mass est une création originale.

Par contre, plusieurs considèrent cette nouvelle série comme étant dans l’univers The Haunting, puisqu’une visite sur IMDB permet de voir que plusieurs acteurs seront de retour! Notamment, Kate Siegel, Annabeth Gish, Zach Gilford, Hamish Linklater, Michael Trucco, Samantha Sloyan, Rahul Kohli et Henry Thomas.

Midnight Mass se penchera plutôt sur la petite ville insulaire isolée de Crockett Island et les événements mystérieux et inquiétants qui commencent à se produire sur l’île à la suite de l’arrivée d’un jeune prêtre charismatique.

Welcome to Crockett Island. Join us tomorrow for a closer look. pic.twitter.com/aXsrZSUpMc — Midnight Mass (@midnightmass) August 8, 2021

Comme The Haunting, l’univers Midnight semble être une série d’anthologie puisqu’une suite, The Midnight Club, est déjà en production.

On a hâte d’en savoir plus!

