Voici les 10 tendances mode qu’on va voir dans les festivals en 2022

L’arrivée du printemps veut dire le début de la saison des festivals! Pour 2022, les tendances mode s’annoncent nostalgiques, colorées et amusantes!

Fini le temps des couronnes de fleurs et du look boho! Cette année, on se tourne vers LA tendance du moment: les années 2000!

Voici 10 tendances à adopter pour votre prochain look de festival :

1. Le crochet

Cela pourrait sembler étrange de porter des vêtements crochetés lors d’un festival où, généralement, il fait chaud. Néanmoins, le crochet est une grosse tendance de l’été 2022! On le porte en touche, comme dans un chapeau, un sac ou un petit top, et le tour est joué!

2. Les ensembles agencés version mini

La minijupe sera partout cette année, et cela inclut lors des festivals! Les ensembles agencés ont aussi la cote, mais on troque nos pantalons et vestons pour une mini et un crop top. On se tourne vers des imprimés rétro et psychédéliques pour un look de festival parfait!

3. Le look western

On le sait, les bottes de cowboy sont une tendance phare de 2022. On ne s’arrête pas là pour un look de festival! On ose les vestes à franges, les chapeaux de cowboy et les imprimés style western. Tout est permis!

4. Les couleurs vibrantes

Cette année, la couleur s’invite partout dans nos tenues. Il ne faut pas hésiter à mélanger des teintes vibrantes pour nos looks, ou encore opter pour un ensemble monochrome. Les couleurs flash comme le vert émeraude, le fuchsia et l’orangé ont la cote.

5. Le denim

Vous connaissez l’expression «tuxedo canadien»? C’est le fait de porter le jean de la tête aux pieds! Cet été, on ose ce total look, surtout en optant pour du denim coloré.

6. Les découpes

Tendance sexy du moment, les découpes sont partout. On opte pour un haut qui dévoile la peau, ou même un pantalon découpé aux hanches. Les options sont multiples. Les robes à découpes, qu'elles soient courtes ou longues, risquent d’être une pièce incontournable des festivals en 2022.

7. La transparence

Pour une touche sexy, mais subtile, c’est vers la transparence qu’on se tourne. On s’inspire de nos looks de plage pour obtenir ce look! Sous une robe ou un top transparents, c’est l’occasion de porter son bikini ou son ensemble de lingerie favori.

8. Les paillettes

Les paillettes se retrouvent dans les looks beauté des festivals depuis un moment déjà, mais elles s’invitent dans nos tenues en 2022. Un sac, une robe ou un top à paillettes sont une façon parfaite de rendre un look plus festif! Pour les nostalgiques, on ose les faux tatouages en paillettes comme Hailey Bieber.

9. Les plumes

Tendance populaire des années 2000, les plumes font un retour en force. Pour moderniser la tendance, on la porte en accent sur des morceaux simples, comme au bout des manches ou au col d’un haut ou d’une robe.

10. Les corsets

Sans surprise, on risque de voir beaucoup de corsets, mais aussi de robes avec un corset intégré! On casse le look rigide et chic du bustier en le portant avec des tissus légers ou encore un pantalon baggy.

