10 looks beauté à essayer durant les Fêtes

Le temps des Fêtes approche à grands pas! Ce qui veut dire qu’on aura bientôt plusieurs soirées et soupers entre famille ou amis durant lesquels certains d’entre nous auront envie d’essayer un nouveau maquillage pour impressionner la galerie!

Pour Noël 2022, la tendance est aux looks classiques, mais réinventés. On incorpore des touches festives et hivernales à nos maquillages favoris.

Voici donc 10 idées de looks beauté à essayer durant le temps des Fêtes:

1. Tons froids

Les bleus, mauves et gris seront sur tous les yeux cette année. On ose les ombres à paupières givrées pour évoquer le froid avec un look tendance et original.

Pour recréer le look: Ombre à paupières Sterling Blue de Covergirl - 4$

ACHETER ICI

2. Blush intense

Si vous passez du temps sur TikTok, vous avez probablement vu passer la tendance du maquillage de «cold girl». Inspiré par les joues rosées après avoir joué dehors, ce look mise sur une bonne quantité de fard à joues, tant sur les pommettes que sur le nez!

Pour recréer le look: Blush Soft Pinch de Rare Beauty - 26$

ACHETER ICI

3. Paillette subtile

Depuis des années, les ombres à paupières champagne font rage durant le temps des Fêtes. Changez un peu en optant pour une paillette subtile dans les mêmes tons pour un œil chatoyant.

Pour recréer le look: Ombre à paupières Space Cowboy de Urban Decay - 28$

ACHETER ICI

4. Lèvres foncées

Les lèvres rouges sont un autre classique du temps des Fêtes qui reste indémodable, mais qui peut être un tantinet mis à jour! Pour faire changement, optez pour une teinte plus foncée, comme le bourgogne, le pourpre ou le rouge brique.

Pour recréer le look: Rouge à lèvres Red Y de Rimmel - 6$

ACHETER ICI

5. Doux et naturel

Brisez les conventions en optant pour un look naturel cette année! Misez sur un teint parfait et frais, un contouring qui mettra en valeur votre visage et des sourcils et cils bien coiffés.

Pour recréer le look: Sérum teinté True Match Nude de L'Oréal - 22$

ACHETER ICI

6. Touche de vert

Qui dit Noël dit vert forêt! C’est une façon originale d'ajouter une touche festive à son maquillage, sans toutefois tomber dans les clichés. Optez pour un ligneur vert, ou encore une touche d’ombre à paupières couleur sapin pour attirer tous les regards.

Pour recréer le look: Crayon pour les yeux Metal Green de Marcelle - 11$

ACHETER ICI

7. Smokey années 90

Pour un look qui ne laissera personne indifférent, inspirez-vous des top-modèles des années 90! Ce smokey eye dans les tons neutres, froids et mats allonge l’oeil en misant sur le coin extérieur et vous donnera l’allure d’une femme fatale.

Pour recréer le look: Palette Tartelette In Bloom de Tarte - 55$

ACHEtER ICI

8. Monochromatique

Le maquillage monochromatique a la cote cette saison. Pour le recréer, on choisi une teinte qui nous va bien et on l’applique sur les yeux, joues et lèvres. Essayez le brun, le mauve, le vieux rose ou encore le corail.

Pour recréer le look: Bâton pour les yeux, joues et lèvres de ELF - 17$

ACHETER ICI

9. Glam classique

On l’a dit, les classiques sont indémodables! Si vous préférez un maquillage qui a fait ses preuves à travers le temps, optez pour un œil de chat, un illuminateur champagne et une bouche rouge grenade.

Pour recréer le look: Illuminateur Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury - 52$

ACHETER ICI

10. Cristaux sur les yeux

Si, au contraire, vous préférez quelque chose d’éclaté, les paillettes et cristaux sur les yeux seront vos alliés. Si c’est trop funky pour Noël en famille, gardez cette option pour fêter la nouvelle année!

Pour recréer le look: Lot de cristaux, perles et bijoux pour les yeux et visages - 16$

ACHETER ICI

À vos pinceaux!

