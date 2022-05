Le «crop top» papillon est la tendance Y2K surprenante de l’été

Ce n’est plus un secret pour personne, la mode des années 2000 est partout ces temps-ci. Après les jeans taille basse, les minijupes et la casquette de camionneur, c’est maintenant le tour du top papillon!

Rien n’évoque plus l’époque Y2K que le papillon. On retrouvait cet insecte partout, tant en motif sur les vêtements qu’en pinces dans les cheveux.

En 2022, on pousse la tendance au max en portant un crop top en forme de papillon! On a vu le haut sur une foule de célébrités stylées, comme Olivia Rodrigo et Dua Lipa.

D'ailleurs, cette dernière est très fan de la tendance.

Plus récemment, c’est au festival Coachella qu’on a vu plusieurs le porter, solidifiant le fait que le top papillon serait l’une des plus grandes tendances de l’été.

On peut le porter avec une jupe pour un look plus chic, mais le crop top papillon peut aussi être très décontracté.

Dans la vie de tous les jours, il fait une magnifique camisole portée avec un simple short ou jeans.

Voici quelques modèles pour adopter la tendance :

