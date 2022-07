Toutes les stars décolorent leurs sourcils, et voici comment adopter la tendance

Parmi les tendances les plus loufoques à faire surface en 2022 jusqu'à présent, on trouve les sourcils bleachés chez les stars. Le style, très avant-gardiste, fait fureur chez les célébrités qui sont aussi des fashionistas.

Avant un look réservé aux défilés de mode, on dédouane les sourcils décolorés cette année. On voit cela sur les tapis rouges tout comme dans la vie de tous les jours.

Chez les mannequins, Kendall Jenner a souvent adopté la tendance, tant pour le Met Gala que lors de défilés.

Lorsqu’elles ont foulé les passerelles pour le défilé de Marc Jacobs du 28 juin, Bella et Gigi Hadid ont elles aussi rocké ce style.

En musique, Lizzo et Halsey ne sont que quelques noms connus à l'avoir tenté.

Chez les actrices, on pense à Maisie Williams, à Victoria Pedretti, à Hailee Steinfeld, et la liste continue.

Pourquoi se décolorer les sourcils? Il existe plusieurs raisons! D’abord, cela donne un style edgy et éditorial.

Ensuite, vous pourriez avoir envie de mettre l'accent sur vos yeux ou encore de vous donner une plus grande surface de jeu pour les ombres à paupières.

Chez ceux et celles qui ont naturellement les sourcils très clairs, cela peut être une façon d’assumer sa génétique et de mettre de côté le maquillage.

Sachez qu’il est possible d’adopter la tendance sans devoir passer chez le coiffeur, et même sans utiliser de bleach! On peut tenter le coup le temps d’une soirée avec du maquillage seulement.

Pour ce faire, il vous faudra un cache-cernes couvrant et mat. Si vous désirez un effet de sourcils invisibles, optez pour une couleur de la même teinte que celle de votre peau. Si vous préférez un effet bleaché, choisissez un cache-cernes clair et qui tire vers le jaune.

Avec une brosse à sourcils recouverte de cache-cernes, brossez vos poils une première fois. Laissez le produit sécher, puis répétez jusqu’à l'obtention de la couvrance désirée.

Terminez par un peu de poudre libre translucide pour fixer le tout, et voilà!

À vous de jouer.

