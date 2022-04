Ce sneaker rétro est LE modèle le plus tendance ce printemps

Chaque année, certains sneakers se démarquent parmi les tendances du moment. En 2022, une paire de chaussures signées New Balance est adoptée à l'unanimité par les influenceuses et les célébrités. On vous la présente!

Si les chaussures blanches volumineuses restent un classique, on remarque qu'on va oser un peu plus en 2022, avec des nouveaux styles et coloris. C'est qu'une belle paire de chaussures de sport peut vraiment rendre un outfit encore plus beau. On sait donc qu’il est important d’en avoir au moins une paire qu’on adore. Le modèle 550 de New Balance est la chaussure de sport polyvalente qui se marient autant avec nos looks sportifs que corpo.

Hailey Bieber et Emily Ratajkowski en son fan, tout comme une panoplie de filles cools et stylées sur Instagram.

À cause de cet engouement incomparable, les New Balance 550 sont actuellement en rupture de stock un peu partout, mais gardez un œil sur leur site Web pour connaître leur date de retour sur les tablettes!

