La tendance du «skin icing» est virale sur TikTok et voici pourquoi

Internet regorge de trucs et d’astuces (parfois douteux) pour prendre soin de sa peau, à bas prix. La dernière tendance devenue virale sur les réseaux sociaux? Le «skin icing»ou la glaciation de la peau!

Envie d’en savoir plus sur cette tendance beauté? On vous dit tout!

Qu’est-ce que le «skin icing»

Il s’agit de l’utilisation d’un froid extrême pour traiter différents maux cutanés. Longtemps employée par les professionnels, cette technique s’invite à la maison sous forme de massages effectués par des outils glacés.

À quoi ça sert?

Le froid est un grand allié pour décongestionner la peau bouffie, donner un coup d’éclat, calmer l’inflammation d’un bouton et même lifter les traits du visage.

Qui vante ses mérites?

De nombreuses amatrices beauté sur TikTok ne jurent que par le «skin icing» pour obtenir une peau de pêche.

L'actrice Madelaine Petsch qu'on connait pour son rôle dans Riverdale est aussi une adepte.

Comment l’intégrer à notre routine?

On enveloppe tout simplement un glaçon de gaze et on masse le visage ou la zone affectée. Pour une approche moins «improvisée», on se tourne vers le rouleau ou les globes cryogéniques.

Quels outils utiliser?

On vous présente quelques options de produits vous permettant d’adopter le «skin icing» à la maison.

1. Rouleau à double extrémité pour glaçage à la peau Cryo Skin chez Sephora - 100$

2. Moule à glace pour le visage sur Amazon - 20$

3. Rouleau pour le visage sur Amazon - 17$

