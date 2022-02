La tendance sexy du moment : les bijoux pour seins

Plusieurs stars font tourner toutes les têtes sur les tapis rouges en arborant des bijoux conçus pour rehausser de façon chic (et sexy!) leurs décolletés.

Le collier plastron fait partie des tendances bijoux les plus en vue en 2022. On peut le porter de plusieurs façons. Comme Joey King l'a fait récemment, on peut le dévoiler subtilement sous une robe.

Certaines, comme l'actrice Megan Fox, préfèrent un statement et optent pour un modèle plutôt massif.

Plusieurs stars préfèrent aussi porter ce type d'accessoire avec un maillot de bain.

Dans le même ordre d'idée, il s'ajoute parfaitemetn à un look de lingerie pour vos soirées intimes.

Le collier pour le décoletté est aussi un favori des looks de maternité! On l'a vu par exemple sur Rihanna et Shay Mitchell tout récemment.

Envie, vous aussi, d’arborer cette tendance sexy? Voici quelques pièces à magasiner:

1. Chaîne pour le corps superposée sur Etsy - 24$

ACHETER ICI

2. Chaîne pour le corps argentée chez Amazon.ca - 18$

ACHETER ICI

3. Chaîne de corps bralette chez Etsy - 43$

ACHETER ICI

