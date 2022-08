Voici la nouvelle tendance photo qui prend d’assaut Instagram et TikTok

On se souvient tous de l’ère des selfies de salle de bain, suivie des miroirs extérieurs, puis des photos floues. La prochaine tendance à se retrouver partout sur votre feed? Le photo booth.

Dans le monde de la photographie, comme en mode ou en beauté, il y a des tendances qui se démarquent sur Instagram!

C’est souvent en suivant des photographes, mais aussi des stars ou des fashionistas toujours à la fine pointe des tendances qu’on peut savoir qu’elle sera la prochaine photo à recréer.

Depuis quelque temps, on remarque de plus en plus de clichés de style cabine photo sur les réseaux sociaux.

Ce style de photo nostalgique permet de s’amuser un peu en essayant différentes poses, certaines pouvant être ludiques.

La majorité de celles-ci ces temps-ci sont publiées en noir et blanc ou en sépia, comme dans les cabines photo par le passé.

Pas besoin de trouver une cabine pour réaliser ce truc! Vous pourriez le faire à la maison, idéalement devant un rideau ou un drap accroché au mur.

Sur TikTok, plusieurs expliquent comment éditer vos photos pour obtenir le look convoité.

Voici la marche à suivre.

Avec l’application Snapseed, appliquez le filtre Noir S03 Ajustez l’image selon les commandes suivantes : luminosité +25, contraste +35, saturation 0, ambiance -40, lumière +40, ombre -30, chaleur +5. Ajoutez un cadre qui donne l’effet cabine photo Avec l’application Picsart, ajoutez deux filtres de texture film.

Et voilà! Vous pouvez la publier seule, ou créer un montage avec 4 différentes photos.

À vous de jouer!

