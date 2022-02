Les ongles «jelly» sont partout sur TikTok et voici comment le faire à la maison

Si vous parcourez TikTok régulièrement, vous avez probablement remarqué la toute dernière tendance du vernis à ongles transparent, aussi appelé la manucure jelly! Bonne nouvelle, elle est (beaucoup) plus facile à recréer soi-même qu’on peut le penser.

Tout droit tirée de la fin des années 90 et du début des années 2000, la manucure jelly fait fureur sur les réseaux sociaux ces temps-ci.

Le nom jelly fait référence à la transparence des ongles qui rappelle les chaussures en plastique coloré, très populaires durant les les 90.

Sur TikTok, l’utilisatrice @uuy4mkish a partagé un tutoriel simple comme tout pour se faire une manucure jelly dans le confort de sa maison.

Elle recommande le vernis de finition à séchage rapide de Sally Hansen, mais n’importe quel top coat fera l’affaire.

Vernis de finition Insta-Dri de Sally Hansen - 8$

Vernis de finition à séchage rapide de Essie - 9$

Les étapes à suivre ne pourraient être plus faciles! Vous n’avez qu’à déposer une ou deux gouttes de votre vernis coloré préféré dans un vernis transparent.

Plus vous mettez de gouttes de couleur, plus le vernis sera opaque.

Vous pouvez vous amuser avec les teintes de bleu, mauve, rose, orangé, vert, et la liste continue. Les options sont infinies!

Sur TikTok, on trouve aussi des tutoriels faciles pour ajouter une touche de nail art à la tendance jelly. Par exemple, en appliquant du vernis non dilué sur le bout de l’ongle, on crée une manucure française originale.

Quelques couleurs pour esayer la tendance :

1. Rose-mauve

Vernis Insta-Dri de Sally Hansen dans la couleur Glow Getter - 8$

2. Rouge

Vernis Gel Couturue de Essie dans la couleur Lady In Red - 9$

3. Bleu

Vernis Insta-Dri Sour Patch Kids de Sally Hansen dans la teinte Full Moon - 6,50$

4. Fuchsia

Vernis Xtreme Wear de Sally Hansen rose - 3$

5. Vert foncé

Vernis Essie dans la teinte Off Tropics - 10$

