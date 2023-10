Les ongles «cherry mocha» sont la nouvelle lubie de TikTok

Si vous avez envie d'une manucure qui est tout sauf neutre, mais qui reste chic et élégante, vous pouvez vous tourner vers TikTok pour l'inspiration.

La plateforme regorge d'idées pour adopter une esthétique à votre goût, dénicher des pièces qui vont avec tout et dicter des tendances qui créent des remous. Grâce aux utilisatrices et utilisateurs de TikTok, vous aurez également votre prochaine envie manucure.

Même si les températures ne sont pas de connivence avec les changements de couleurs dans les arbres, c'est bel et bien l'automne, et qui dit automne dit couleurs riches, veloutées et luxueuses jusqu'au bout des doigts. Votre page FYP est probablement remplie de tenues de saison, chandelles aux odeurs réconfortantes à vous procurer et de la couleur cherry mocha. Cette teinte rouge cerise tirant sur le marron est exquise!

Quelques inspirations de manucure cherry mocha

En application unie, en alternative au blanc pour une manucure française, en mode demi-lune ou dans un motif intriguant, la couleur profonde est la prochaine à demander à votre artisute ongulaire pour vous sentir au sommet de votre style cet automne. Les ongles courts comme les plus longs auront tout bon avec cette teinte.

Que le fini soit mat ou satiné, vous ne pourrez pas vous tromper.

Assortie de vos bagues favorites, la couleur cherry mocha aura un effet chic.

5 vernis à vous procurer pour vous laisser tenter!

