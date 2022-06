Cette tendance mode ne fait pas l’unanimité, mais elle sera incontournable cet été

Si vous avez grandi dans les années 2000, vous avez porté la tendance du filet. Si on se fie aux icônes de mode sur les réseaux sociaux, le filet est de retour, et pas seulement dans sa version collants fishnet!

Cet été, on porte des morceaux révélateurs. Entre la tendance des mini-tops, du crochet et du transparent, on retrouve aussi la version un peu plus edgy, le filet.

Les vêtements en filet ont tout pour plaire cet été. Ils dévoilent la peau et permettent de montrer votre maillot de bain ou votre lingerie. C’est un must pour les journées chaudes, une soirée, la plage ou encore un festival de musique!

Les stars et influenceuses adoptent la tendance à l’unanimité. On peut le porter en version petite robe noire comme Dua Lipa et Addison Rae.

Les plus courageuses peuvent porter un ensemble agencé en filet, un look qu’on a vu dans plusieurs festivals ce printemps.

Pour élever votre tenue d’un cran, optez pour un filet orné de pierres précieuses ou de perles!

Si vous n’osez pas le look complet en filet, un top porté par-dessus une camisole ou un soutien-gorge fera l’affaire

Voici quelques morceaux pour adopter la tendance filet :

Ensemble coordonné en filet Boohoo, en rabais à 82,50$

Robe en filet pour la plage Boohoo, en rabais à 50$

Pantalon en filet Elektra de superdown, 85$ chez Revolve

Camisole en filet avec cristaux étincelants de Icône, 59$ chez Simons

Polo et maille filet de Ichi, 69$ chez Simons

Collants fishet avec diamants, 20$ chez Pretty Little Things

Robe longue en filet, 68$ chez Pretty Little Thing

