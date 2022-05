Voici comment adopter LA couleur de vêtements tendance de l’été : le fuchsia

Les tendances mode sont constamment en évolution, mais on remarque une couleur en particulier qui se démarque ces temps-ci, le rose fuchsia.

Sur les tapis rouges, en 2022, le hot pink est décidément la couleur de l’heure.

La maison Valentino semble particulièrement affectionner la teinte de rose et on voit une foule de célébrités porter leurs ensembles agencés fuchsia.

Bien qu’on adore le look de la tête au pied, certaines stars prouvent que le rose est parfait en petites touches ici et là, comme un accessoire ou un seul morceau.

Si vous n’êtes pas certain.es de vouloir le porter en vêtement, le fuchsia se prête tout aussi bien au maquillage!

Les stars l’ont adopté et on risque de voir le fuchsia de plus en plus, surtout cet été!

Voici 10 items mode rose fuchsia pour essayer la tendance de l’été 2022 :

1. Veston ample rose fuchsia de Boohoo en rabais à 58$

2. Sac à mains à bandoulière chez Amazon à 60$

3. Pantalon taille haute ample de Missguided à 52$

4. Mule à talon haut Prisma chez Aldo à 110$

5. Bodysuit à découpes en satin de Pretty Little Thing à 50$

6. Chaussures Old Skool de Vans chez Simons à 85$

7. Boucles d'oreilles Galare chez Aldo à 12$

8. T-shirt court ajusté de Twik chez Simons à 20$

9. Ensemble agencé en coton ouaté de Boohoo en rabais à 82,50$

10. Robe courte ajustée de Pretty Little Things à 85$

