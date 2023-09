Vous sauverez un temps fou avec la tendance maquillage ultra rapide «2-4-2» populaire sur TikTok

Dormir plus longtemps en adoptant une routine beauté hyper simple, ça vous parle? On dit merci à la plateforme de prédilection des beauty gurus, car TikTok nous sauve encore une fois la vie avec une astuce maquillage pas piquée des vers!

Cette technique révolutionnaire porte un nom qui parle de lui-même. Baptisée «2-4-2», la règle va comme suit: on applique 2 produits sur les yeux, 4 sur le teint et 2 sur les lèvres.

Votre trousse beauté n’aura jamais été aussi légère, car cette tendance maquillage prône un résultat des plus naturels grâce à un minimum de produits.

On dit «oui» à un look moins chargé au quotidien, permettant ainsi de se préparer en un temps record.

Pour réaliser la règle du «2-4-2», voici ce que vous devez avoir en main:

2) Mascara quotidien et eye-liner préféré;

4) Correcteur de teint, poudre bronzante, fard à joues et illuminateur;

2) Crayon à lèvres et brillant à lèvres.

Le tour est joué! Laissez aller votre imagination pour adapter la technique à votre personnalité.

Cette routine beauté minimaliste fait le buzz sur TikTok et on comprend pourquoi: elle permet d’aller à l’essentiel en utilisant seulement ce dont vous avez vraiment besoin. Une vidéo résumant la technique a récolté plus d’un million de vues.

Pour un choix judicieux, optez pour des produits qui peuvent être utilisés à deux endroits, comme un blush liquide à appliquer sur les joues et les yeux. Une option idéale si vous n’avez pas envie d’oser le ligneur sur les paupières. Troquez-le contre cette touche de couleur!

La simplicité est à l’honneur pour créer ce look bonne mine, mais l’effet «wow» est toujours bien présent. En maîtrisant cette technique rapide, vous prendrez goût à sortir du lit pour vous préparer le matin.

Moins de produits, plus de temps! Voilà un leitmotiv qui parlera à de nombreuses personnes.

