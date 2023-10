Les lèvres mates sont le look beauté auquel s'accrocher cet automne

On a encensé les lèvres au fini miroitant depuis plus d'un an. Bien que la tendance nous suive encore cet automne, on refait une place au fini mat.

Pour complémenter une tenue d'automne, les lèvres au fini mat reviennent en force après plus d'un an à avoir été remisé au nom des gloss les plus brillants qui soient. En formule liquide ou en bâton, les rouges à lèvres mats offrent un complément de couleur aux chaudes teintes épicées de la saison en plus d'offrir un look beauté qui peut vous suivre toute la journée.

On voit de plus en plus de compagnies spécialisées en cosmétiques retrouver une passion pour le rouge à lèvres mat et ça y est, on embarque nous aussi dans cette tendance qui nous a tant manqué. Le fini mat est parfait à marier avec un tricot chaud, contraster avec un manteau de cuir usé ou encore élever nos looks les plus sophistiqués. Pas de doute, on peut jouer de la tendance à toutes les nuances.

Voici nos 10 produits à lèvres mats favoris pour jouer cet automne!

Rouge à lèvres liquide Superstay Matte Ink de Maybelline New-York, 9$ sur Amazon

Crèmes À Lèvres Douce Et Mate de NYX Professional Makeup, 13$ chez Pharmaprix

Rouge à lèvres mat Kind Words de Rare Beauty, 27$ chez Sephora

Ensemble de maquillage de 12 produits, 14$ sur Amazon

Rouge à lèvres this is nude de Essence, 5$ chez Pharmaprix

Rouge à lèvres mat transparent de Glossier, 24$ chez Sephora

Teinte à lèvres Ink Velvet de Peripera, en solde à 12$ sur Amazon

Rouge Dior Baume Coloré de Dior, 44$ chez Pharmaprix

Rouge à lèvres liquides fini doux et mat de Sephora Collection, 20$ chez Sephora

Rouge à lèvres liquide Stay Matte de Rimmel London, 7$ sur Amazon

