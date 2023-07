Tendance: Les influenceuses et les célébrités osent toutes le «boob-window» cet été

La transparence a un nouveau compétiteur qui fait sa place depuis le début de la saison estivale: le boob-window. La tendance est tout aussi sexy, mais elle laisse un peu plus place à l'imagination.

Noémie Bannes a adopté le look pour le mariage de ses amis, mais elle est loin d'être la seule adepte de la «fenêtre pour seins», ou boob-window, pour les intimes.

Depuis le début de la saison chaude, on voit toujours autant de transparence du côté des stars, mais on voit également l'ascension des découpes au niveau des seins, créant un look assumé, sexy et un brin mystérieux.

Pour preuve, la photographe Emi Hebert incarne le sensuel-chic tout en noir auprès du coiffeur Max Gourgues.

Dua Lipa a affiché la tendance à quelques reprises dans des looks complètement opposés, soit une robe noire de femme fatale, mais futuriste, et dans un ensemble à l'occasion de la sortie du film Barbie.

Entre une pièce avec des poches sur la poitrine et un haut rose scintillant, Dua porte le boob-window comme une reine.

Sydney Sweeney, jeune première dans le monde des inspirations mode, a assumé son décolleté dans un numéro en soie brun à Ibiza.

L'interprète de Veronica Lodge dans la série Riverdale, Camila Mendes, y est allée d'une fenêtre liée par des ficelles sur une sublime robe d'été pour son 29e anniversaire.

La tendance est maléable selon votre esthétique et vos envies.

Voici quelques pièces pour entrer par la grande porte dans la mode du boob-window.

1. Robe moulante asymétrique à découpes, 31$ sur Amazon

VIA AMAZON

2. Ensemble une pièce à entaille et col licou collection RSVP, 140$ chez Dynamite

VIA DYNAMITE

3. La camisole courte ouverture bouclée, en solde à 10$ chez Simons

VIA SIMONS

4. Blouse bustier ultracourte, 18$ chez Ardène

VIA ARDÈNE

5. Robe cut out froncée, 46$ chez Zara

VIA ZARA

6. Cami sans coutures à entailles, 25$ chez Garage

VIA GARAGE

7. T-shirt asymétrique à manches longues, 39$ sur Amazon

VIA AMAZON

8. Minirobe en satin à col licou, 55$ chez Dynamite

VIA DYNAMITE

