Cette jupe féminine remplace la tendance crochet pour l'hiver

Elle est partout sur Instagram et attire l'oeil à tout coup. La jupe en dentelle changera pour le mieux votre garde-robe.

Tissu aux détails délicats, la dentelle a un je-ne-sais-quoi pour rendre sexy toute tenue où elle est ajoutée. Avec l'avènement des jupes longues, on voit de plus en plus apparaître de magnifiques jupes en dentelle qui créent un sublime contraste avec nos tricots chauds et chandails, élevant nos looks d'un cran.

Colorée, la jupe en dentelle se fera surprenante, tandis que dans une couleur neutre, elle donnera des airs distingués. Dans tous les cas, la jupe de dentelle joue dans la cour des grandes.

La jupe de dentelle ajoute de la transparence dans un esprit un brin cottagecore, et elle est bien versatile selon les occasions, les envies et heureusement, selon la température. On peut jouer avec les textures pour balancer une tenue, lui donner des allures plus chics comme des notes plus quotidiennes.

Pour accompagner une jupe de dentelle, vous pouvez y agencer des bottes aux genoux à bout pointu, les bottes de motard du moment ou encore une paire de baskets, selon votre imagination.

De plus, elle est parfaite pour un look des Fêtes très festif et chic!

Voici quelques jupes pour essayer la dentelle autrement.

Pour jouer dans la superposition, une robe maxi en dentelle peut être une excellente alternative comme celles-ci.

La robe dentelle florale brillante - en solde à 20$ chez Simons

La robe col V dentelle sans manches - en solde à 20$ chez Simons

Jupe de dentelle vert olive - 79$ chez Urban Outfitters

Jupe maxi en dentelle style sirène - 45$ chez Garage

Jupe midi plissée à taille haute en dentelle - 35$ sur Amazon

Jupe mi-longue en dentelle à volants - 40$ chez Zara

Jupe longue sirène taille haute en dentelle florale - 66$ sur Amazon

Jupe crayon côtelée - 20$ chez H&M

À vous de jouer!

