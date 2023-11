9 «Gilmore Girls sweaters» pour rester au chaud comme Rory

L'automne est bien avancé au Québec comme à Stars Hollow, et on s'inspire de Rory Gilmore pour se garder au chaud avec son iconique chandail.

Le pull crème en question est apparu dans le premier épisode de la série réconfort de la saison des couleurs et depuis, il y a une quête infinie pour trouver le parfait chandail en mailles torsadées pour «romantiser» nos journées d'automne.

Chaque année, la tendance revient en force lorsque les feuilles tombent et les températures chutent. Récemment, même Kendall Jenner a osé un pull à mailles, mélangeant le crème mythique à du gris et des bottillons sock boots lors d'une sortie courses à Los Angeles.

Sur Instagram, plusieurs fashionistas s'approprient le style ingénu de Rory, tout en lui conférant une touche actuelle.

Voici plusieurs options pour se sentir comme Rory Gilmore à Stars Hollow!

Astuce en plus, si vous désirez un look enveloppant et un maximum de confort, optez pour une ou deux grandeurs de plus que votre taille de chandail habituelle. De plus, on peut aussi retrouver les tricots convoités dans la garde-robe des garçons!

Chandail minicâbles et torsades, 59$ chez Simons

Courtoisie

Pull à manches longues et col montant avec fibres métalliques, 53$ chez Reitmans

Courtoisie

Chandail en tricot torsadé pour homme, 110$ chez Gap

Courtoisie

Chandail en mailles, 67$ sur Amazon

Courtoisie

Pull surdimensionné en maille torsadée, 32$ chez Ardène

Courtoisie

Chandail câbles torsadés touche de cachemire pour homme, 89$ chez Simons

Courtoisie

Chandail coupe classique en maille torsadée pour homme, 70$ chez H&M

Courtoisie

Chandail surdimensionné en mailles, en solde à 53$ sur Amazon

Courtoisie

Chandail Peggy de Sunday Best, 128$ chez Aritzia

Courtoisie

À vous d'être le personnage principal de votre automne!

