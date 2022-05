TikTok à trouvé le corset parfait et il coûte moins de 50$

La tendance du corset fait rage depuis quelques mois. Heureusement pour nous, TikTok a déniché le modèle parfait pour copier les stars (et Bridgerton!) à petit prix cet été.

Plus de doute, le corset est partout et sous toutes ses formes en 2022 et un modèle particulier fait fureur en ce moment sur TikTok.

Le corset Modegal est offert en 24 coloris et fait rapidement le tour du réseau social de partage de vidéos.

La coupe flatteuse, les couleurs tendance et son bas pris sont la clé de son succès fulgurant.

Grâce à son immense succès, la marque a sorti d'autres modèles de corset, dont l'un en satin et un autre avec des manches qui pourrait être de magnifiques ajouts à votre garde-robe.

La tendance du corset est sans contredit parmi les plus populaires au printemps et à l'été 2022. On le voit autant sur les célébrités que les instagrameuses mode, qui l’agencent avec un pantalon évasé, qui vient contraster avec le haut plus cintré.

À vous de jouer!

