Cette coiffure nostalgique est la tendance parfaite pour les paresseuses

Vous voulez infuser une dose de Y2K à votre look sans trop d’efforts? Facile! Vous n’avez qu’à adopter la nostalgique séparation en zigzag.

À la fin des années 90 et au début des années 2000, la séparation zigzaguée faisait fureur. Toutes les stars et icônes de la mode l’adoptaient.

Ce n'est qu'une parmis une foule de tendances de cette époque qui est de retour en 2022, tout comme les sourcils minces, la mini jupe et la casquette de camionneur.

Qu’est-ce que la séparation en zigzag?

Le look est simple, mais permet de changer de tête rapidement. Il s’agit de séparer ses cheveux d’une façon en zigzag, et non linéaire. On prend donc des sections de cheveux, et on les dépose dans des sens différents, en s’assurant de créer des lignes définies.

Récemment, on a vu le look chez plusieurs stars, dont Charli D’Amelio qui a porté la séparation avec une coiffure tout autant nostalgique, un chignon avec des mèches qui dépassent.

La mannequin Bella Hadid est elle aussi fan.

Comment adopter la séparation en zigzag?

Pour obtenir le zigzag bien défini, un peigne avec un embout en pointu sera primordial.

Le chignon style Y2K pourra être recréé grâce à un gel pour les cheveux. Celui-ci peut aussi être utile quand vient le temps de placer quelques mèches stratégiques.

Finalement, bonifiez votre look avec quelques accessoires tirés de l’époque!

À vous de jouer.

