Ces 8 couleurs de cheveux virales seront sur toutes les têtes cet automne

L’arrivée imminente de l’automne donne toujours envie d’un vent de changement dans notre chevelure, mais l’inspiration vient parfois à manquer.

Les experts et les stars prédisent que ces 8 couleurs seront partout durant la saison fraîche, alors voici un peu d’inspiration pour votre prochain rendez-vous!

1. Tourbillon de caramel

Ce balayage lumineux donnera un effet ensoleillé naturel. Sur les cheveux bouclés, ces mèches seront d’autant plus populaires cet automne pour donner un look qui mettra en valeur les boucles! On débute avec une base de brun, puis on ajoute quelques mèches caramel stratégiques.

2. Coke à la cerise

Cette nouvelle tendance sort du lot cet automne! La coloriste des stars Jenna Perry a remarqué que de plus en plus de gens lui demandent un brun profond, mais avec un reflet rouge cerise. C’est le compromis parfait entre le roux foncé qui a fait fureur l’année dernière, ainsi que le brun classique.

3. Deux tons

Cette coloration edgy fait un retour en force en 2022, et cela sera à son top cet automne! Pour la réaliser, il suffit de demander des mèches contrastantes, peu importe les couleurs que vous désirez. Plusieurs opteront pour les mèches plus claires qui encadrent le visage, mais laissez aller votre créativité!

4. Blond champagne

Ce blond au reflet doré saura plaire à celles qui désirent garder une chevelure claire même en automne. Pour obtenir ce look, on oublie les sous-tons froids et on laisse place à la chaleur. Le côté champagne permet d'approfondir un peu la teinte, sans perdre de légèreté.

5. Brun minuit

Le brun profond a la cote cet automne! C’est une teinte qui donne un air mystérieux, mais aussi très chic. Vos longueurs seront riches et brillantes et le résultat, aussi dramatique que magnifique. Le brun peut être si foncé qu’il flirte avec le noir, ou se rapprocher de la couleur du Nutella.

6. Blond platine

Le blond presque blanc fait fureur depuis un moment déjà, et ça continue cet automne. Là où la majorité des teintes populaires de l'automne sont chaudes, le platine se démarque avec son côté reine de glace. C’est une couleur qui va attirer tous les regards en contraste aux vêtements foncés qu’on porte l’automne.

7. Pumpkin spice

Qui dit automne dit retour des teintes cuivrées dans notre chevelure, et on adore! On ajoute une touche épicée à notre chevelure, qu’elle soit blonde ou brune, et de différente intensité. Le roux est l’une des couleurs qui nécessitent le plus d'entretien, alors prenez ceci en considération.

8. La racine assumée

Cet automne, on se tourne vers des mèches qui requièrent peu d'entretien. On parle donc de placer les bandes vers la pointe plutôt que le haut des cheveux. De cette façon, la racine est intégrée au look et n’aura jamais l’air d’une repousse!

