Ta résolution 2023 à prendre selon ton signe astrologique

On se laisse guider par nos étoiles en 2023 pour partir l'année du bon pied. Voici la résolution à prendre selon son signe astrologique.

La nouvelle année arrive à grand pas. C'est le moment des bilans et le moment de se créer des objectifs pour entrer dans une période ancrée dans nos valeurs. Vous aurez des buts qui vous ressemblent avec ces résolutions.

Pour 2023, voici les résolutions à prendre selon votre signe zodiaque!

Bélier (21 mars au 19 avril) - La méditation

Pour les Bélier, l'année 2023 sera propice pour se recentrer et se reconnecter à soi. C'est pourquoi un peu de méditation au quotidien vous permettra de pratiquer la constance et vous aidera à y voir plus clair dans les projets que vous avez envie d'entamer.

Taureau (20 avril au 20 mai) - Intégrer un groupe social

2023 sera une année pour s'assumer, les Taureau! Vous pouvez intégrer un groupe social autour de vos intérêts, un club de marche ou encore un groupe de discussion pour faire des connexions. 2023 verra naître de nouvelles amitiés chez les natifs de ce signe de terre.

Gémeaux (21 mai au 20 juin) - Partir un podcast ou une chaîne Youtube

Personnalité charmeuse et drôle, le Gémeaux a ce qu'il faut pour mettre de l'ambiance dans un podcast ou une chaîne Youtube. Toutefois, il est bien important pour le Gémeaux de s'investir à fond dans ses projets plutôt que d'avoir déjà dans la mire un autre objectif quand son balado sera lancé.

Cancer (21 juin au 22 juillet) - Faire du journaling

Les Cancer ont des choses à laisser derrière. Une bonne manière de dénouer sa pensée en 2023 sera de faire du journaling, soit écrire au quotidien afin de mieux avancer. Pour les Cancer, affronter certaines émotions douloureuses sera bénéfique pour passer à autre chose.

Lion (23 juillet au 22 août) - Faire du bénévolat

Pour les Lion en 2023, une bonne manière d'être un leader positif et de communiquer de la gratitude sera de s'engager à faire du bénévolat. Il y a tellement de manières d'aider autour de vous; vous saurez apporter un peu de chaleur à ceux qui en ont besoin.

Vierge (23 août au 22 septembre) - Prévoir du temps pour soi

Les Vierge, on sait que vous avez du mal à lâcher prise et à vous reposer. C'est pourquoi il sera important dans l'année à venir de prévoir dans votre agenda des moments de relaxation et vous y tenir. Un soin facial, une manucure, même prendre le temps d'écouter un film enroulé dans une couverture: prévoyez du temps pour vous.

Balance (23 septembre au 22 octobre) - Partir seul à l'aventure

Partir seul à l'aventure rechargera les batteries des Balance, toujours en mode social, et mettra leur intuition de l'avant. De plus, la solitude sortira ce signe de sa zone de confort et leur permettra de voir autrement les situations du quotidien.

Scorpion (23 octobre au 21 novembre) - Faire une activité artistique libératrice

Les Scorpion ont besoin d'une activité qui leur apportera du plaisir et qui les libérera aussi de leurs mauvaises pensées. Faites une activité artistique qui montrera toute votre créativité et qui permettra à votre esprit de se laisser aller.

Sagittaire (22 novembre au 21 décembre) - Prendre des marches régulièrement

S'engager dans une activité physique à long terme est un bon moyen pour le signe de feu Sagittaire de prendre soin de sa santé et de s'imposer un rythme plus régulier plutôt que de papillonner à gauche et à droite comme les Sagittaire savent si bien le faire.

Capricorne (22 décembre au 19 janvier) - Célébrer ses accomplissements

Les Capricorne doivent se donner des tapes dans le dos une fois de temps en temps! Le travail acharné dont vous faites preuve à chacun de vos projets doit être récompensé par votre personne. Vous devez célébrer et voir le chemin parcouru avant de continuer votre route.

Verseau (20 janvier au 18 février) - Reconnecter avec certaines personnes

Les Verseau sont indépendants et ont parfois tendance à s'éloigner de certaines personnes sans le vouloir, puisqu'ils sont bien seuls. 2023 est toutefois propice aux rapprochements. Les Verseau, reconnectez-vous à des amitiés éteintes au fil des ans et chérissez ces connexions.

Poissons (19 février au 20 mars) - Revoir toute votre garde-robe

Les Poissons visionnaires auront bien fait de revoir leur style en 2023. Montrez votre imagination à travers des vêtements qui vous feront sentir fabuleux et des pièces uniques grâce à votre touche créative.

