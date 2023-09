Tout ce que vous devez savoir sur «Squid Game en vrai»

À la suite du très grand succès de la série coréenne Squid Game, il y a deux ans, Netflix avait rapidement annoncé son intention d’en créer une version «réelle».

Évidemment, les participants à cette version n’allaient pas mourir de façon sanglante comme dans la série de fiction, mais ils se «battraient» quand même pour une somme d’argent colossale.



En effet, dans le Squid Game «dans la vraie vie» proposé par Netflix et dont la bande-annonce est sortie vendredi dernier, les 456 participants rivaliseront d’adresse, d’astuce, d’intelligence et de chance pour mettre le grappin sur 4,56 millions de dollars.

Voici les premières images de Squid Game: The Challenge.

456 real people.

4.56 million dollars.

Squid Game: The Challenge begins November 22. pic.twitter.com/bxu0wSBNr5 — Netflix (@netflix) September 22, 2023

Les images montrent que certains des jeux classiques du Squid Game fictif seront aussi présents dans le Squid Game réel, comme par exemple la poupée «1,2,3 Soleil» et le pont de verre avec des tuiles piégées.



«Alors qu'ils s'affronteront à travers une série de jeux inspirés de la série originale - ainsi que de nouveaux ajouts surprenants - leurs stratégies, alliances et personnages seront mis à l'épreuve tandis que les concurrents seront éliminés autour d'eux», nous dit Netflix.

L’émission sera diffusée sur Netflix à compter du 22 novembre. En ce qui a trait à la seconde saison officielle de Squid Game sur la plateforme, la production devrait débuter autour de la fin de l'année et on pourrait voir les épisodes plus tard en 2024.

