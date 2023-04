Vos sourcils sont démodés, selon TikTok: voici comment les épiler pour être tendance

Bella Hadid et Florence Pugh inspirent les tiktokeuses à oser une forme de sourcil assez simpliste, mais qui change considérablement le visage.

• À lire aussi: Voici pourquoi certaines influenceuses beauté coupent leurs cils du bas

• À lire aussi: Les 10 meilleurs gels à sourcils pour tous les budgets

La plateforme dicte les tendances dans les moindres détails et la plus récente lubie dans la mire des tiktokeuses est le sourcil droit. Jetons un regard sur le mot-clic #straightbrow, qui réunit près de 324 millions de vues.

L’ascension du sourcil droit

La popularité du sourcil droit est en hausse grâce au filtre de la mannequin Bella Hadid. Ce filtre aux allures particulièrement réalistes amène les utilisatrices à laisser tomber les sourcils aux extrémités en virgules pour des sourcils droits.

Certaines testeuses ne reviendraient plus en arrière tellement elles sont satisfaites par cette nouvelle mode sourcilière. Pour une partie de celles qui osent, le résultat sied parfaitement à leur visage.

Par contre, toutes ne sont pas du même avis. Après avoir flanché et rasé l’embout de leurs sourcils, des testeuses avouent avoir des regrets.

Les esthéticiennes vous mettent en garde

Plusieurs esthéticiennes spécialisées en soins des sourcils s’entendent pour dire que de prendre un rasoir pour simplement éliminer les pointes des sourcils n’est pas la solution idéale. Les sourcils risquent de pousser de manière plus disparate et drue, donc d’être difficiles à gérer lors de la repousse.

Il est également important de réaliser que le sourcil prendra plus de temps à repousser. Si vous regrettez le look, il faudra vous armer de patience. On peut, par exemple, penser aux sourcils épilés le plus finement possible, comme c’était la tendance il y a vingt ans. On sait, aujourd’hui, que plusieurs femmes regrettent d’être passées à l’action. C’est un pensez-y-bien.

LA bonne technique pour un sourcil droit

L’idée derrière le sourcil droit est de donner un effet liftant au visage. Les expertes recommandent de mettre l’accent sous l’arche du sourcil lorsque vient le temps de lui donner sa forme. Pour un sourcil bien droit à la maison, il faut éviter d’épiler à outrance les petits poils se trouvant sous l’arche pour donner cet aspect droit.

Une seconde option, bien moins engageante cette fois, est d’utiliser le maquillage, comme l’a fait l’équipe beauté de l’actrice Florence Pugh. Vous pouvez obtenir un sourcil droit, fourni et réussi sans y passer la lame.

Vous arriverez à un résultat droit en utilisant un cache-cernes assez épais pour faire le contour du sourcil et lui donner la forme désirée, en appliquant du produit sur les extrémités plutôt que de les éliminer.

Cache-Cernes Can't Stop Won't Stop de NYX Professional Makeup - 11,40$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

Par la suite, utilisez un crayon ou un feutre très fin pour remplir les espaces et créer l’effet droit.

Crayon à sourcils Precisely, My Brow Pencil de Benefit Cosmetics - 34$ chez Pharmaprix

Courtoisie

ACHETER ICI

Complétez le maquillage avec un gel à sourcils en donnant un effet touffu qui tiendra tout le temps voulu.

Gel à sourcils effet laminé Major Brow de Patrick Ta - 36$ chez Sephora

Courtoisie

ACHETER ICI

Quel visage pour les sourcils droits?

Les sourcils droits auront un effet particulièrement liftant pour les visages oblongs et tendra à donner l’illusion d’un visage plus court. Les sourcils droits sont moins conseillés aux visages ronds et en forme de cœur, pour qui l’arche plus prononcée reste la clé.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s