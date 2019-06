Sophie Turner, l'actrice qui joue Sansa Stark dans Game of Thrones, s'est fait tatouer il y a un an un gros «spoiler» sur la finale de l'émission tant attendue!

Celle qui s'est tout récemment mariée à Joe Jonas a plusieurs tatouages. On en compte environ 11.

Elle en a deux qui ont rapport à Game of Thrones, le premier étant la date de son casting, un tatouage qu'elle partage avec sa BFF et collègue, Maisie Williams.

ATTENTION: À PARTIR DE MAINTENANT, CE TEXTE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS SUR LA DERNIÈRE SAISON DE GAME OF THRONES.

Elle a aussi un second tatouage, le logo de la famille Stark avec la phrase «the pack survives», ou «la meute survit» en français.

Au moment de ce tatouage, en juin dernier, certains fans étaient inquiets de s'être fait «spoilé» la finale de l'émission, mais Sophie avait expliqué que non.

Elle disait que ce n'était qu'une référence à une citation de Ned Stark dans la première saison.

Mais, on sait maintenant qu'en effet, ce qui restait du «pack» de Stark, soit Sansa, Arya, Bran et Jon, ont tous survécus! Sansa devenant la reine du Nord, et Bran le roi de tout Westeros.

C'était donc un «spoiler», sacré Sophie!

