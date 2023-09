Sophie Nélisse est plus élégante que jamais dans une robe fleurie haute couture

L’actrice chouchou des Québécois laisse une fois de plus sa communauté Instagram bouche bée dans un cliché à couper le souffle. Posant pour la célèbre maison de couture Rodarte, Sophie Nélisse est la classe incarnée dans une robe de princesse.

Celle qui nous émerveille par son immense talent de comédienne l’a également fait lors d’une récente séance photo pour illustrer la collection printemps/été 2024 de la maison de couture américaine Rodarte.

Regard perçant vers l’objectif, l’interprète de Shauna dans Yellowjackets sort de son rôle le temps d’un instant pour nous donner des frissons autrement. Dans un décor floral qui appelle déjà aux beaux jours, la jeune femme semble elle-même être une fleur.

Époustouflante comme pas une, on découvre Sophie dans une robe signée par les sœurs Kate et Laura Mulleavy derrière la marque de renom Rodarte.

Le tissu soyeux de la robe lui colle à la peau, qui elle, est lisse comme de la porcelaine. Sa chevelure léchée vers l’arrière complète son look impeccable, mettant l’accent sur son visage angélique.

Dentelle au niveau du buste, motifs suivant la tendance florale kitsch de l’été et fleurs ornées au cou, tout y est pour que Rodarte joue avec ses codes préférés, soit le romantisme et l’élégance.

Le résultat hyper raffiné lui confère un air sérieux, bien différent de ce que l’on est habitué de la star qui aime faire rire sur les réseaux sociaux. Plusieurs fans qui la suivent pour son sens de l’autodérision indéniable ont droit à une belle surprise avec cette photo mémorable.

Sophie n’est pas la seule à avoir participé à cette série de portraits qui resteront gravés à jamais dans l’imaginaire collectif. En effet, parmi toutes les fashionistas qui se sont prêtées au jeu, on y retrouve aussi l’actrice Lili Reinhart.

Vêtue d’une robe mauve extravagante, celle-ci a l’air d’une reine dans cette prestigieuse pièce composée principalement de volants de tulle juxtaposés à un corset. La dimension est au rendez-vous!

Les modèles uniques mettent les rosettes et les imprimés floraux à l’avant-plan. Comme quoi cette tendance considérée comme «quétaine», ne faisant point l’unanimité cet été, revient en force pour encore quelque temps.

On adore tous les looks présentés par Rodarte, mais bien évidemment, on a un penchant pour celui de la belle Sophie!

