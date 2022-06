7 solutions ingénieuses pour les cuisses qui frottent l'été

La plupart des femmes ont l’intérieur des cuisses qui se touche. Ça n’a rien à voir avec la taille de vêtements que l’on porte ou son poids, certaines d’entre nous sont tout simplement faites comme ça.

Malgré tout, cette caractéristique apporte son lot d’inconfort en été lorsqu’il fait chaud et que l’on veut porter nos jolies robes et jupes. La sueur s’accumule, les cuisses frottent, ça chauffe, des petits boutons apparaissent...

Pour éviter ce frottement de cuisses des plus désagréables, voici 7 produits pour régler le problème des cuisses qui frottent une fois pour toutes :

1. La poudre Sans Dessus Dessous de Lush

via Lush

En plus de sentir divinement bon, cette poudre luxueuse au parfum de jasmin et de vétiver absorbe la sueur tout en laissant la peau soyeuse. Vous pouvez l’appliquer partout sur le corps pour éviter les frottements. C’est une poudre hyper polyvalente.

Disponible sur Lush.ca pour 12,50$

2. Crème isolante réparatrice Bariéderm de Uriage

via Pharmaprix

Cette crème réparatrice et isolante va agir comme bouclier contre les irritations et les frottements. La crème pénètre bien dans la peau et ne laisse pas de traces indésirables sur les vêtements.

Disponible chez Pharmaprix pour 25$

3. Bandes anti-frottements

via Amazon.ca

L’une des solutions les plus simples et moins coûteuses est de se procurer des bandes anti-frottements que vous enfilez sous vos robes et jupes. Contrairement à ce que plusieurs pensent, les bandes ne tombent pas en marchant. Il en existe même en dentelles pour un peu plus de coquetterie.

Disponible sur Amazon pour environ 8$ la paire

4. Baume anti-irritation de Body Glide

via Amazon.ca

Ce produit est spécifiquement fait pour être appliqué sur toutes les zones du corps d’une femme qui ont tendance à frotter et créer de l’irritation comme les cuisses, les mamelons, le dessous des seins, les pieds, etc. De plus, son format se glisse très bien dans un sac à main.

Disponible sur Amazon à partir de 23$

5. La poudre anti-friction Monkey Butt

via Amazon.ca

Ce produit est vraiment bien grâce à la poudre de calamine que l’on retrouve parmi les ingrédients. Cette dernière est souvent utilisée dans ce type de produit, car elle apaise la peau sensible et irritée. N’ayez pas peur d’en saupoudrer sous les seins aussi si vous avez tendance à suer dans cette zone.

Disponible sur Amazon pour 9,50$

6. Crème anti-frottement de Akileine

via Amazon.ca

Si les sportifs l’utilisent pour éviter les frottements des vêtements pendant un marathon par exemple, vous pouvez très bien utiliser cette crème pour vos cuisses de feu l’été.

Disponible sur Amazon pour 22,80$

7. Le cuissard de sport

Si vous avez déjà l'habitude de porter des «biker short» ces derniers peuvent également servir sous vos robes et jupes pour éviter les frottements. Tendance, et pratique!

Disponible chez Amazon pour 26$

