Shopping mode: Les meilleurs soldes d'hiver à se procurer

La neige fond à vue d’œil. C’est signe que l'hiver tire à sa fin. On s’en réjouit non seulement avec l’arrivée du printemps, mais aussi avec celle des soldes. On peut se permettre des morceaux à prix aussi doux que la température.

C’est l’occasion idéale de mettre la main sur ce morceau qui vous fait de l’œil depuis quelque temps ou de vous procurer des essentiels de la garde-robe qui ne se démoderont pas.

Magasinez dans vos boutiques favorites et voyez les morceaux à vous procurer.

Les pièces exclusives chez Womance nous font craquer, sans abîmer notre portefeuille. Un manteau qui vous donnera hâte de rejouer dans la neige, des essentiels intemporels et bien plus à découvrir de la marque d’Andréanne Marquis. On aime aussi le choix de tailles de XS à 3XL.

Chemise 4004 blanche, 45$ au lieu de 55$

Manteau 1007, 139.99$ au lieu de 235$

La Maison Simons offre régulièrement des rabais sur les pièces et l’on adore y jeter un coup d’œil. C’est idéal pour se procurer un énième tricot qu’on portera encore un peu d’ici l’été.

Le Sweat demi-zip coton bio, 30$ au lieux de 49$

Le sac cuir rabat pointu, 59.95$ au lieu de 150$

Des basiques aux éléments plus chics, Dynamite a toujours ce que l'on cherche et en version qui nous fait sentir totalement femme. On ajoute à ça des économies et c'est le bonheur.

Legging taille haute Laurent, 17.50$ au lieu de 39.95$

Jeans à jambe semi-évasée Candice, 45$ au lieu de 60$

Pour se procurer les chaussures du moment à prix d’ami ou encore des bottes prêtes à réchauffer vos pieds au prochain hiver, Aldo nous comble avec la section des soldes. On fait aussi un détour dans les accessoires; il faut se gâter après tout.

Botte Penguina, 55$ au lieu de 110$

Sandale athlétique Ereras, 25$ au lieu de 50$

Une foule de pièces tendance, classiques et des essentiels d’hiver qui ne seront pas dépassés lorsque tombera la prochaine neige.

Minijupe Olive mélange de carreaux verts, 60$ au lieu de 88$

Veste-chemise Pelli, 120$ au lieu de 178$

Les pièces du moment à petits prix dans les styles les plus actuels. Ardène a pris beaucoup de gallons dans les dernières années côté mode, on aime.

Pull à col roulé surdimensionné, 18.45$ au lieu de 36.90$

Jean mom, 22.45$ au lieu de 44.90$

American Eagle a des morceaux en solde qui sont prêts à vous accompagner pour vote prochain été. Des tendances qui perdurent+un rabais=l'extase.

T-shirt surdimensionné encolure V, 11.98$ au lieu de 29.95$

Minijupe à volants étagés, 29.97$ au lieu de 59.95$

Les ensembles mous, bikinis et accessoires de Nana The Brand, on peut toujours leur faire une place dans notre penderie. Encore plus à prix rikiki!

Le bob en denim, 10$ au lieu de 20$

Haut de bikini vichy Valentina, 20$ au lieu de 40$

On aime Zara à tout prix, surtout les plus mini. Accessoires et chaussures sont accessibles en plus de quelques pièces que vous voudrez garder longtemps.

Bottines à talon style cowboy, 80$ au lieu de 159$

Pantalons en matière synthétique violets, 30$ au lieu de 59.90$

Tricot col montant chocolat, 60$ au lieu de 79.50$

Short en jeans Stevie, 24.97$ au lieu de 69.50$

