La nouvelle lune du 4 novembre sera particulièrement magique

La première nouvelle lune après Halloween nous indique que la saison de l’épouvante n’est pas tout à fait terminée...

Le 4 novembre en début de soirée, vers 17h, la nouvelle lune sera visible dans le ciel. Se trouvant dans le signe intuitif et mystérieux du Scorpion, elle indique le début d’une période pratiquement magique.

La signification mystique de la nouvelle lune

Les nouvelles lunes indiquent toujours le début d’un nouveau cycle. Elles sont le moment parfait pour commencer un nouveau chapitre dans notre vie et laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus.

La nouvelle lune qui suit Halloween s’appelle aussi la lune de Samain, une référence à la célébration Wicca, ou païenne. Selon les croyances païennes, durant ces dates, le voile entre le monde des vivants et des morts se lève, nous permettant de communiquer plus facilement avec les esprits.

La signification de la lune en Scorpion

Ajoutez à cela le fait que la lune se trouve en Scorpion, le signe de la mort et du mysticisme, et on se retrouve avec une soirée hautement magique.

Ce sera un moment pour s’inspirer du côté introspectif du Scorpion et porter une attention spéciale à nos états d’âme. Vous serez peut-être confrontés à un démon intérieur. Sautez sur l’occasion d’enfin guérir cette blessure.

Comment profiter de cette nouvelle lune

Profitez-en pour pratiquer des techniques d’affirmation de et visualisation. Cette lune sera sous le thème de la transformation, alors elle peut faire ressortir des émotions intenses, mais c'est pour le mieux.

Bonne chance à tous!

