20 maillots de bain à mettre dans vos valises à la semaine de relâche

Vous flirtez avec l’idée de partir au soleil pour la semaine de relâche? Voici des suggestions de maillots pour l’occasion.

• À lire aussi: Bella Hadid porte le maillot sexy tendance de l'année 2023

• À lire aussi: 5 tendances bikinis à essayer en 2023

Si vous avez la chance de vous envoler vers une destination chaude pour la relâche, vous rêvez probablement déjà à un petit teint bronzé et de vos looks au bord de la mer. On vous propose quelques maillots de bain pour vous sentir sexy en vacances.

Voici 20 maillots de bain à mettre dans vos valises!

1) Bikini à haut monobretelle à rayurs vertes – 35$ le haut et 30$ le bas chez Old Navy

Courtoisie

ACHETER ICI

2) Maillot de bain une-pièce à encolure échancrée découpé en jacquard Aerie – 42$ chez American Eagle

Courtoisie

Ce maillot de bain est également offert en différentes longueurs!

ACHETER ICI

3) Bikini licou croisé et bas à cordons multiples –17,90$ le haut et 14,90$ le bas chez Ardène

Courtoisie

ACHETER ICI

4) Bikini licou orange intense – 35$ le haut et 30$ le bas chez Dynamite

Courtoisie

ACHETER ICI

5) Bikini triangle lustré avec anneau en O – 30$ le haut et 25$ le bas chez Garage

Courtoisie

ACHETER ICI

6) Maillot de bain de sport, une-pièce avec dos en U Haivido – 37$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

7) Bikini à décolleté et laçage Twik – 39$ le haut et 39$ le bas chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

8) Bikini court à épaules nues de style paysan et bas assortis de Sanctuary – 60$ le haut et 27$ le bas chez La Baie

Courtoisie

ACHETER ICI

9) Maillot une-pièce rouge à épaules nouées – 80$ sur Pretty Little Thing

Courtoisie

ACHETER ICI

10) Maillot de bain une-pièce à décolleté plongeant en tissu recyclé – 79$ chez Gap

Courtoisie

ACHETER ICI

11) Maillot une-pièce unie avec bandes en maille Anne Cole – 142$ exclusivité en ligne chez Penningtons

Courtoisie

ACHETER ICI

12) Bikini triangle à anneaux – 35$ le haut et 30$ le bas chez Dynamite

Courtoisie

ACHETER ICI

13) Maillot de bain une-pièce à motif festonné et gaufré Aerie – En ligne seulement à 48$ chez American Eagle

Courtoisie

Ce maillot de bain est également offert en différentes longueurs!

ACHETER ICI

14) Bikini à épaules nouées et armatures et bas assortis – 35$ le haut et 30$ le bas chez Old Navy

Courtoisie

ACHETER ICI

15) Bikini façon foulard en lurex Twik – 39$ le haut et 39$ le bas chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

16) Bikini transformable 10 façons de Good American – 54$ le haut et 63$ le bas chez La Baie

Courtoisie

ACHETER ICI

17) Maillot une-pièce zippé à manches courtes cobalt – 95$ sur Pretty Little Thing

Courtoisie

ACHETER ICI

18) Maillot une-pièce métallique – 60$ chez Garage

Courtoisie

ACHETER ICI

19) Bikini bandeau et bas échancré assortis – 18$ le haut et 15$ le bas chez Ardène

Courtoisie

ACHETER ICI

20) Maillot de bain deux pièces taille haute à noeud Blooming Jelly – 40$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

À VOIR AUSSI:

Les plus belles photos en maillot des stars québécoises à l'été 2022: