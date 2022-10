La tendance des vêtements transparents est plus forte que jamais et voici comment la porter

Les pièces aux tissus révélateurs font fureur autant dans les looks Instagram que sur les tapis rouges. Voyez comment adopter la tendance.

Les vedettes adaptent toutes la tendance en transparence à leur look. Le style a pris son envol cet été et depuis l'automne, la transparence est à son apogée.

Inspiré des années 2000, on peut porter le filet avec de jolis dessous pour un effet juste assez sexy et on porte des pièces parfois imprimées, parfois unies, mais toujours splendides.

On peut s'inspirer de nos muses mode favorites pour la manière de porter les pièces diaphanes.

Alicia Moffet a fait sensation avec un haut transparent en préparation à un tournage.

La chanteuse Dua Lipa rend le tissu transparent festif en cachant juste le nécessaire.

Audrey Rivest use de superpositions pour intégrer les pièces transparentes.

Intégrez la tendance à votre garde-robe vous aussi.

En plus de pouvoir reprendre certaines pièces que vous avez dénichées cet été avec la superposition, voici quelques morceaux qui sont en plein dans le style transparent. Avec l'approche des fêtes de fin d'année, le choix et festif.

1. Gilet manches longues et col montant Floerns - 24$ sur Amazon

2. Haut rayé ombré manches longues et col rond - 39,95$ chez Dynamite

3. Haut ouvert en mailles à manches longues - 29,95$ chez Garage

4. Robe filet à minibrillants Twik - 59$ chez Simons

5. Chemise en filet - En solde à 10,99$ chez H&M

6. Veste crop en filet - 40$ chez Forever 21

7. Robe courte moulante à manches longues - 19,99$ chez Urban Planet

8. Haut filet à manches longues - 14,90$ chez Ardène

9. Combinaison filet billes brillantes Twik - 120$ chez Simons

10. Jupe mi-longue semi-transparente Shein - 39,39$ sur Amazon

11. Chaussettes en maille à imprimés de lèvres - 9,95$ chez Garage

12. Robe en tulle à rayures - 39,90$ chez Zara

