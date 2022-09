Shopping: 15 manteaux pour vous garder au chaud cette saison

On ne peut plus vivre dans le déni, c'est la période où on met une veste le matin, on l'enlève le midi et on la remet en fin de journée. Bientôt, on devra porter en tout temps un manteau pour ne pas prendre froid. Autant le faire avec style!

• À lire aussi: 8 tendances mode que vous verrez partout cet automne

• À lire aussi: Voici LE manteau de l'automne porté par les stars

Cette saison, la surchemise a repris son titre de manteau tendance. On la retrouve à motifs de carreaux ou unie, pour aller avec toutes vos tenues automnales. On voit aussi les vestes sans manches matelassées qui maintiennent la température corporelle en augmentant le facteur cool de votre look. Des manteaux classiques sont aussi de la partie, sans oublier LE manteau de l'automne, le moto jacket XXL. Découvrez notre sélection.

Voici 15 manteaux stylés pour vous garder au chaud à l'automne.

1. Blouson aviateur en sherpa - 129,95$ chez Dynamite

Courtoisie

ACHETER ICI

2. Blouson de collège - 59,90$ chez Ardène

Courtoisie

ACHETER ICI

3. Veste matelassée hydrorésistante repliable - 52$ chez Old Navy

Courtoisie

ACHETER ICI

4. Le trench effet cuir à ceinture Twik - 150$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

5. Veste-chemise utilitaire en denim rose - 71$ chez Gap

Courtoisie

ACHETER ICI

6. Manteau ultra-léger - 99.90$ chez Uniqlo

Courtoisie

ACHETER ICI

7. Veste-chemise en faux cuir - 55,93$ chez Reitmans

Courtoisie

ACHETER ICI

8. Manteau court croisé - 139,95$ chez Dynamite

Courtoisie

ACHETER ICI

9. Longue veste-chemise ample à carreaux - 49,90$ chez Ardène

Courtoisie

ACHETER ICI

10. Manteau en denim à doublure sherpa - 94,99$ chez Old Navy

Courtoisie

ACHETER ICI

11. Veste sans-manches réversible Twik - 69,95$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

12. Veste de style motard vernie - 70$ chez H&M

Courtoisie

ACHETER ICI

13. Manteau puffer en Corduroy - 70$ chez Forever 21

Courtoisie

ACHETER ICI

14.Veste effet fourrure - 149$ chez Zara

Courtoisie

ACHETER ICI

15. Manteau doublé - 97,42$ chez Reitmans

Courtoisie

ACHETER ICI

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos!

s