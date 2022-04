Shawn Mendes veut être honnête avec ses fans et publie un message touchant

Le chanteur Shawn Mendes a écrit une lettre à ses fans sur la plateforme Twitter dans laquelle il confie se sentir parfois dépassé par ce qu'il doit être et ce qu'il doit faire.

• À lire aussi: Shawn Mendes se confie sur sa rupture avec Camila Cabello dans une vidéo émotive

Dans sa lettre, Shawn décrit qu'il doit être honnête et que ça lui fait peur que les gens aient une moins bonne impression de lui s'il est 100% lui-même et transparent.

«Parfois, je me demande ce que je devrais faire de ma vie et la réponse est toujours "dire la vérité et être vrai", mais c'est dur à faire. J'ai peur que si les gens voient la vérité, qu'ils soient déçus de moi. Qu'ils se lassent de moi. Dans ces moments où je me sens déprimé, je fait semblant ou je le cache».

«La vérité est que je suis un jeune homme de 23 ans qui est constamment en train de voler ou de se noyer. C'est peut-être juste ce que c'est en général d'être dans la vingtaine, je ne sais pas, ou c'est juste moi.» Il continue.

« Je veux vraiment montrer qui je suis au monde, la personne 100% honnête et unique, sans avoir à me soucier de ce que les gens pensent et me sentir libre. Souvent, c'est une bataille pour moi. La vérité est que même avec autant de succès, il est difficile pour moi de ne pas avoir l'impression que j'échoue. Je suis obsédé par ce que je n'ai pas, plutôt que par ce que j'ai déjà. La vérité est que je me sens dépassé et surstimulé.»

Toutefois, pas besoin de s'en inquiéter. Le chanteur rassure ses fans en indiquant qu'il va tout de même bien, qu'il veut simplement dire la vérité.

Il y a maintenant quelques mois que sa relation avec Camila Cabello est terminée et leur situation a été beaucoup médiatisée.

Shawn espère que son message puisse résonner chez certaines personnes. Plusieurs commentaires lui envoyaient de l'amour et de la compassion.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

Les séparations marquantes de 2021

s

12 célébrités qui ont parlé ouvertement d'anxiété